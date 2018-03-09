В Казани у ресторана «Круиз» произошел пожар

Сегодня ночью у ресторана «Круиз» произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- В 1.39 поступило сообщение о горении ресторана. На место - Нижнезареченскую дамбу в Кировском районе города выехали пожарные. Позже выяснилось, что горела летняя беседка ресторана, - сообщили в ведомстве.

О ликвидации пожара сообщили в 2.38, площадь пожара составила 170 кв. метров. О пострадавших не сообщается. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.