Большинство читателей ProKazan.ru выступают за ужесточение контроля за оборотом оружия

На этой неделе ProKazan.ru проводил опрос на тему контроля за оборотом оружия в России.

Большинство читателей (48 человек) ответили, что ужесточить контроль за оборотом оружия все же нужно. И последний случай со стрельбой на улице Авангардная в Казани этому подтверждение.

42 пользователя выступили против ужесточения контроля, так как по этой же логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи.