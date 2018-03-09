В марте в Татарстане откроется новый цех по переработке молока

В марте этого года в Пестречинском районе появится новый цех по переработке молока. Цех планируется открыть в крестьянском фермерском хозяйстве Аделя Муллагалиева из села Альвидино, сообщает сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Мощность цеха позволит перерабатывать около 10 тонн молока в сутки. Также на ферме планируется производить фасованное молоко, кисломолочные продукты, масло.

В хозяйстве предпринимателя Аделя Муллагалиева содержится 145 голов крупного рогатого скота, из них 62 дойные коровы. О сбыте будущей продукции он уже договорился с несколькими торговыми сетями.