Скончался народный артист Татарстана Анас Галиуллин

Накануне, 9 марта, на 78-м году жизни умер народный артист Татарстана Анас Галиуллин. Печальную новость сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.
Прощание с артистом пройдет 12 марта в 10.00 в здании театра Тинчурина по адресу ул. Максима Горького, 13.
Анас Галиуллин 14 декабря 1940 года в деревне Чувашский Брод Алькеевского района Татарстана.
В 1962 году, после окончания Елабужского культпросветучилища, был принят в Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Среди ранних ролей артиста:
- Юлдуз («Седые волосы матери» А.Мирзагитова)
- Антонио («День рождения Терезы» Г.Мдивани)
- Фарит («Твоя песня» Г.Минского)
- Миша («Палата» С. Алешина)
- Халил («Фундамент» Т.Миннуллина)
Позние, более серьезные роли:
- Маклер («Хаджи эфенди женится!» Ш.Камала)
- Шишкин («Мещане» М.Горького)
- Симеон («Любовь под вязами» Ю.О'Нила)
- председатель («Мы парни деревенские» Т.Миннуллина)
- Ахун («Ходжа Насретдин»)
- следователь («Береги любовь» X.Тухватуллова)
- пенсионер Саттар («Гайфи бабай, женись, давай!» Г. Зайнашевой)
- Зыя («К нам прилетели соловьи» И. Юзеева) и многие другие