Казанцы смогут обсудить с Наталией Фишман развитие новых парков и скверов

В 2018 году будут благоустроены бульвары по улице Гарифьянова и Фучика, парк на Комарова и сквер на Абсалямова

С 12 по 15 марта 2018 года в Казани пройдут общественные обсуждения, на которых жители города смогут встретиться с помощником президента РТ Наталией Фишман и предложить свои идеи развития новых городских территорий для отдыха.

В 2018 году в рамках реализации Программы развития общественных пространств РТ будут благоустроены бульвар по улице Гарифьянова, скандальный парк у ЖК «Комсомолец», который отстояли активисты, сквер на улице Абсалямова, представляющий из себя огромную несанкционированную парковку и бульвар по улице Фучика.

«Приглашаем активных, неравнодушных казанцев принять участие в обсуждениях! Это отличный шанс высказать свое мнение и повлиять на конечный результат. Приходите и поделитесь идеями!» - сообщают организаторы встреч.



Генплан парка на Комарова

Расписание обсуждений:

1) Бульвар по улице Гарифьянова

12 марта, 19:00 – 21:00

Место проведения: Гимназия №52, ул. Гарифьянова, 15

Для участия необходима регистрация по ссылке

2) Парк по улице Комарова

13 марта, 19:00 - 21:00

Место проведения: Гимназия №8, ул. Латышских Стрелков, 15

Для участия необходима регистрация по ссылке

3) Сквер по улице Абсалямова

14 марта, 19:00 - 21:00

Место проведения: Школа №179, ул. Абсалямова, 29А

Для участия необходима регистрация по ссылке

4) Бульвар по улице Юлиуса Фучика

15 марта, 19:00- 21:00

Место проведения: Гимназия №125, ул. Ю.Фучика, 147

Для участия необходима регистрация по ссылке

На встречах архитекторы представят участникам предварительные концепции развития территорий. Во время групповой работы жители смогут внести свои правки и дополнения, которые будут учтены при дальнейшей разработке проекта.