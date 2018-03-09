В Казани посетителей «Бахетле» эвакуировали из-за дыма

В торговом центре «Бахетле», расположенном на Танковом кольце, накануне вечером произошло задымление. В результате были эвакуированы работники и посетители магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия прибыли пожарные. Выяснилось, что причиной задымления стало замыкание монитора компьютерной системы слежения в кабинете охраны ТЦ. Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС РТ Марата Рахматуллина.

Напомним, в конце февраля этого года на станции «Козья слобода» произошло задымление тоннеля. Его причиной стало короткое замыкание силового кабеля.