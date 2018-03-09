Сегодня в Казани ожидается до 9 градусов мороза

Сегодня, 10 марта, в Казани минимальная температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. На дорогах гололедица.