Сегодня в Казани ожидается до 9 градусов мороза

Сегодня, 10 марта, в Казани минимальная температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. На дорогах гололедица.
Сегодня, 10 марта, в Казани минимальная температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. На дорогах гололедица.
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|Да, и случай на Авангардной этому подтверждение
|Нет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
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