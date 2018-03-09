В Татарстане синоптики и МЧС предупредили о резком похолодании до 30 градусов мороза

Портал ProKazan.ru публикует рекомендации МЧС в сильные морозы

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ночью и утром 10 марта местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман, понижение температуры воздуха при прояснениях до 25-30 градусов мороза (в Казани до 25). Уже днем столбики термометров вновь поднимутся до 7-9 градусов.

Рекомендации ГУ МЧС России по РТ во время морозов

Во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок. По возможности откажитесь от длительных прогулок на природе.

Основные факторы обморожения

Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с кровеносными сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.

Чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими, не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

Очень хорошо помогает «дедушкин способ» – оборачивание ступней ног в два-три слоя сухой газетой. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он, как правило, успевает согреться.

На морозе старайтесь не стоять, а постоянно потихоньку двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. При пешем передвижении применяйте ускоренный шаг или бег, периодически согревайтесь в попутных подъездах, местах общественного питания и т.д.

Водителям

В сильный мороз риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

- следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Следует несколько раз нажимать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. На остановках использовать жилет повышенной видимости.

Пешеходам

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.