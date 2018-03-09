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В Татарстане синоптики и МЧС предупредили о резком похолодании до 30 градусов мороза

В Татарстане синоптики и МЧС предупредили о резком похолодании до 30 градусов мороза
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Фото: 16.mchs.gov.ru
Портал ProKazan.ru публикует рекомендации МЧС в сильные морозы

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ночью и утром 10 марта  местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман, понижение температуры воздуха при прояснениях до 25-30 градусов мороза (в Казани до 25). Уже днем столбики термометров вновь поднимутся до 7-9 градусов. 

Рекомендации ГУ МЧС России по РТ во время морозов

Во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок. По возможности откажитесь от  длительных прогулок на природе.

Основные факторы обморожения

Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с кровеносными сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.

Чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими, не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

Очень хорошо помогает «дедушкин способ» – оборачивание ступней ног в два-три слоя сухой газетой. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он, как правило, успевает согреться.

На морозе старайтесь не стоять, а постоянно потихоньку двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. При пешем передвижении применяйте ускоренный шаг или бег, периодически согревайтесь в попутных подъездах, местах общественного питания и т.д.

Водителям

В сильный мороз риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам также следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

- следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

- при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Следует несколько раз нажимать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. На остановках использовать жилет повышенной видимости.

Пешеходам

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

ProKazan.ru, 09.03.2018, 15:35
Тэги: Погода
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Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин09 марта 2018, 16:00
Этого не может быть - промежуток должен быть...
4
6
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Магнатек 0w40 в-38 я с пол пинка заводится а другие нет.
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[***]
4
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Магнатек 0w40 в-38 я с пол пинка заводится а другие нет.
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...овно реклама
6
8
Согласны с автором?
Железный дровосек09 марта 2018, 16:25
Сиди дома,будешь цел!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:28
Брехня! Пугают, завтрак свой отрабатывают.
2
7
Согласны с автором?
Марат09 марта 2018, 16:32
Проказан врёт как обычно и распускает панику
4
12
Согласны с автором?
Димас люблю пивас09 марта 2018, 16:48
Пиво(!) вот решение проблемы:-D
6
5
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Пиво(!) вот решение проблемы:-D
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струя замерзнет
1
10
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:08
Самое время начать верещать " ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ !"
2
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:12
Главное не ссать. Зима пройдёт, потом весна и настанет лето. Терпите люди.
2
7
Согласны с автором?
алкоголик Андрейка09 марта 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Главное не ссать. Зима пройдёт, потом весна и настанет лето. Терпите люди.
Развернуть
Прошла зима,
Настало лето.
Спасибо Путину
За это! :-D
4
10
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Главное не ссать. Зима пройдёт, потом весна и настанет лето. Терпите люди.
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Ссать как раз надо , а то почки отморозишь.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:56
Если они убеждены в заморозках ,то чтож время не написали когда -30 будет ? или опять на шару выводы ?
1
5
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 17:59
По утрам и так минус 20, сегодня так было в Казани на кварталах. Не вижу особой разницы - минус 20 или минус 25. Насчёт приведенных рекомендаций: они полезны были бы в начале зимы, в декабре, а сейчас, когда зимы-то осталось всего ничего, из читать смешно
1
3
Согласны с автором?
Сын колхозников09 марта 2018, 18:08
Не советую спать даже тогда, когда страшно... Если вы без памперсов...
1
2
Согласны с автором?
Сын колхозников09 марта 2018, 18:09
Ссать...
1
1
Согласны с автором?
горожанин09 марта 2018, 18:23
От Путина только ,,ядерная зима,,
2
9
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Горожанин09 марта 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
От Путина только ,,ядерная зима,,
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Ничего. путёвого. Себе и своим сделал.миллионные зарплаты, а трудящихся и пенсионерам.. уй. Вот и всё.
1
5
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Шом09 марта 2018, 22:10
Зима иди нх:-)
2
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 22:31
В ответ на комментарий пользователя
Зима иди нх:-)
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Всему своё время!
0
3
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Шом09 марта 2018, 22:40
Ага ты в натуре из разноцветных? Или кто то под тебя капает? Я думал ты серьезный пацан
1
0
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Apr09 марта 2018, 22:49
Пришла весна,пора любви
0
3
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Павел Филипов10 марта 2018, 01:37
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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