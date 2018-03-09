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Делегация из Иркутска представила Казани свой опыт развития исторического центра города

Делегация из Иркутска представила Казани свой опыт развития исторического центра города
16+
Фото: www.kzn.ru

Опыт развития территории исторического центра презентовал сегодня в исполкоме Казани директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. Как сообщает официальный портал мэрии Казани, он рассказал мэру Казани о реализованном в 2009-2012 годах проекте «130 квартал», а также о том, как удалось сделать центр Иркутска более привлекательным, удобным и комфортным.

О проекте «130 квартал»

Как рассказал Сергей Маяренков, в Иркутске была разработана единая концепция, благодаря которой действия инвесторов и властей носили синхронный характер. Большое внимание было уделено правилам землепользования и застройки, созданию проекта планировки, строительству новых объектов, восстановлению архитектурных памятников, развитию общественных пространств, благоустройству территорий и другим вопросам.

Акция «Фасадник» в Иркутске - как «Том Сойер Фест» в Казани

Говоря об объектах деревянного зодчества, Сергей Маяренков отметил, что в Иркутске проходит акция «Фасадник» - за два месяца были окрашены фасады 41 дома. По словам гостя, эта акция схожа с «Том Сойер Фестом», который не первый год проходит в летнее время в Казани.

Как уточнила помощник Президента РТ Олеся Балтусова, объем работ, выполняемых в рамках «Том Сойер Фест», больший и не ограничивается покраской фасада. На сегодня в столице Татарстана обновления требуют 61 дом, 7 из которых вошли в программу «Том Сойер Феста» на этот год. Ильсур Метшин предложил рассмотреть возможность увеличения количества объектов, на которых ежегодно будут выполняться работы.

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева озвучила предложения по тому, на каких территориях Казани мог бы быть использован иркутский опыт. Участники совещания обсудили представленные варианты.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Сергея Маяренкова за презентацию иркутского опыта. Кроме того, он поручил более детально проработать варианты и способы распространения основных озвученных на совещании идей для развития центральных территорий Казани.

ProKazan.ru, 09.03.2018, 15:09
Тэги: Архитектура
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Комментарии

Горожанин09 марта 2018, 15:47
спасибо иркутянам. Заботятся о нас
3
2
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Горожанин09 марта 2018, 16:14
Нужно делиться опытом, правильно. И воплощать наиболее успешные проекты уже в казанских реалиях
3
1
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Стас Уполномочен Заявить09 марта 2018, 16:26
пусть золото Колчака вернут эти иркутяне. Как в 20-м годе из Казани эшелон с золотом ушёл, так в Иркутске и пропал.
а мы на это золото тут построим "Дисней-ленд" себе! :-P
4
3
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Горожанин09 марта 2018, 16:31
Поздно, раньше надо было думать. Еще к 1000-летию весь исторический цент с землей сравняли, одно местоположение только осталось.
2
8
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Горожанин09 марта 2018, 16:41
А где в Казани остался исторический центр???
2
7
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Горожанин09 марта 2018, 17:12
Выходит иркутяне это спецы по старой Казани? А где наши старожилы? Или о них вспоминать нет выгоды?
0
6
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Горожанин09 марта 2018, 17:45
Нормальные каменты минусуют работники мэрии?
0
3
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Горожанин09 марта 2018, 17:52
Кто из вас был в Иркутске? Иркутск - захолустье и в центре в том числе. Тоже мне -нашли откуда опыт перенимать
0
5
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Горожанин09 марта 2018, 17:55
Вначале ВСЁ РАЗРУШИЛИ , а теперь фигней занимаетесь . Копии , макеты для туристов делаете ! Когда у домов ямы заделаете ? Когда для людей элементарном займитесь ? Хватить ПИАРИТСЯ , ХВАТИТ ШОУ для приезжих устраивать ? ?
0
8
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Горожанин09 марта 2018, 17:57
Шевелите попой для жителей ???
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 18:17
Старый Казань уже не вернуть. Все разломали.
0
3
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горожанин09 марта 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Выходит иркутяне это спецы по старой Казани? А где наши старожилы? Или о них вспоминать нет выгоды?
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Казань город приезжих. Коренные кто уже перебрался в Москву и Питер, кто перебирается.
0
3
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Горожанин09 марта 2018, 19:36
[***]
0
0
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