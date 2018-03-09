Делегация из Иркутска представила Казани свой опыт развития исторического центра города

Опыт развития территории исторического центра презентовал сегодня в исполкоме Казани директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. Как сообщает официальный портал мэрии Казани, он рассказал мэру Казани о реализованном в 2009-2012 годах проекте «130 квартал», а также о том, как удалось сделать центр Иркутска более привлекательным, удобным и комфортным.

О проекте «130 квартал»

Как рассказал Сергей Маяренков, в Иркутске была разработана единая концепция, благодаря которой действия инвесторов и властей носили синхронный характер. Большое внимание было уделено правилам землепользования и застройки, созданию проекта планировки, строительству новых объектов, восстановлению архитектурных памятников, развитию общественных пространств, благоустройству территорий и другим вопросам.

Акция «Фасадник» в Иркутске - как «Том Сойер Фест» в Казани

Говоря об объектах деревянного зодчества, Сергей Маяренков отметил, что в Иркутске проходит акция «Фасадник» - за два месяца были окрашены фасады 41 дома. По словам гостя, эта акция схожа с «Том Сойер Фестом», который не первый год проходит в летнее время в Казани.

Как уточнила помощник Президента РТ Олеся Балтусова, объем работ, выполняемых в рамках «Том Сойер Фест», больший и не ограничивается покраской фасада. На сегодня в столице Татарстана обновления требуют 61 дом, 7 из которых вошли в программу «Том Сойер Феста» на этот год. Ильсур Метшин предложил рассмотреть возможность увеличения количества объектов, на которых ежегодно будут выполняться работы.

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева озвучила предложения по тому, на каких территориях Казани мог бы быть использован иркутский опыт. Участники совещания обсудили представленные варианты.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Сергея Маяренкова за презентацию иркутского опыта. Кроме того, он поручил более детально проработать варианты и способы распространения основных озвученных на совещании идей для развития центральных территорий Казани.