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Почти секретно. Редакция ProKazan и газеты «Город» запускает новый проект «Не для печати»

Почти секретно. Редакция ProKazan и газеты "Город" запускает новый проект "Не для печати"
16+
Расследования, аналитика и интервью темы, на которые обычно сложно говорить

Редакция портала ProKazan.ru и газеты "Город" запускает новый проект "Не для печати".

В рамках него мы будем делиться с вами информацией, которая добывается от наших анонимных источников, работающих в различных сферах деятельности. Мы будем делиться такой информацией, которую рассказывают журналистам "по секрету". В Татарстане есть люди, готовые рассказать правду.

Тема первого выпуска - казанские группировки. Вернутся ли "лихие 90-е"? Почему на самом деле задержали 30 молодых людей в микрорайоне Жилплощадка? Что рассказали нам наши источники в правоохранительных органах?

Уже в эту субботу на страницах газеты "Город", а 12 марта - расширенная версия на сайте ProKazan.ru.

Женя Потехина, 09.03.2018, 13:30

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Комментарии

Горожанин09 марта 2018, 13:49
Вот дают! " ...наши источники в правоохранительных органах..."
3
10
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Горожанин09 марта 2018, 13:51
А я думал вас прижали . Что не напишешь про чиновника или их детей , тут же комент удаляется . Ой как интересно 8-|
Лучший комментарий
5
20
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Горожанин09 марта 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
А я думал вас прижали . Что не напишешь про чиновника или их детей , тут же комент удаляется . Ой как интересно 8-|
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а я наоборот удивляюсь что многие комменты не удаляют,всем дают право голоса)))вы других инфор изданиях конкретно чистят комменты ,неугодные про власть откровенно удаляются.
4
12
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
А я думал вас прижали . Что не напишешь про чиновника или их детей , тут же комент удаляется . Ой как интересно 8-|
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Если написать,что ты п***,то тоже могут удалить.
10
3
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ProKazan.ru09 марта 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Если написать,что ты п***,то тоже могут удалить.
Развернуть
Это связано с нарушением законодательства РФ. К примеру, согласно закону, нельзя использовать нецензурную брань в прессе (в тч в комментариях). Высказывайте мнение свободно, просто не ругайтесь.

Кроме того, оскорбления в СМИ могут тоже нарушать закон. В данном случае идет уже забота и о читателях, ведь каждый несет ответственность, сидя в Интернете и высказывая свое мнение.
2
13
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 14:22
А если я хочу сказать ,что 90-никуда и не уходили .Все бандиты в Госдуме ?
1
11
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алкоголик Андрейка09 марта 2018, 14:23
ждём субботы:-) это уже завтра :-)
3
4
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Стас Уполномочен Заявить09 марта 2018, 14:25
кстати, Prokazan, чем закончилась история, когда на вас в суд подали? Там кто-то опровержения напечатанного требовал...
0
7
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Горожанин09 марта 2018, 14:31
По секрету всему свету. Меня это умиляет :-D
4
4
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Горожанин09 марта 2018, 14:34
Ну, ладно, пусть рассказывают, люди то они страшно говорливые, да и смысл большой трепаться со всеми.
4
1
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Горожанин09 марта 2018, 14:34
Причем здесь наши комменты, речь идет, что не вся информация доходит до народа! Например, очень много её скрывают в правоохранительных органах!
0
7
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Красноармеец Сухов09 марта 2018, 14:35
идея хорошая. Жене Потехине - респект!
3
10
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 14:40
У подъезда баба Глаша анонимный источник ваша :-D
4
8
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 14:41
Она работает в разных сферах, то уборщицей в школе, то гардеробщицей в тюзе, то семечки за углом продает.
4
4
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Горожанин09 марта 2018, 14:52
Ладно, ладно, нормально все, на рен тв инопланетный десант же высаживается, совершенно секретного. Так что пишите, ничего страшного :-D
3
3
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Красноармеец Сухов09 марта 2018, 14:55
по поводу первой темы.
Возрождение "казанского феномена" вряд ли возможно, т.к. объективными причинами его зарождения (в 70-е) были экономическая ситуация в стране, тотальный дефицит (шапки и шарфы снимали) и трудность для молодежи реализовать себя. Расцвет группировок пришелся на 80-е.
Сейчас же ситуация абсолютно другая. Один интернет чего стоит, для молодежи. На каждом углу дворцы спортивные.
Так что сейчас навряд ли группировки будут играть такую роль как 80-90-е. Сейчас мы имеем дело с рудиментом советского времени.
4
6
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Горожанин09 марта 2018, 14:56
А на Президента РТ у правоохранителей нет ничего ? Просто, как обычно, поднимаются темы спустя годы, это уже не актуально и никому не интересно.
0
5
Согласны с автором?
герцог09 марта 2018, 15:00
я тоже буду подглядывать в эту щелочку.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:06
Я думаю то , что вам поведуют правоохранители, вам это расскажет любой школьник . То , что Татарстан считался самым криминальным , об этом уже давно книги в 4-х томах выпущены .И что нового вы хотите сказать ?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:07
Скорее бы вернулись.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:08
В прокуратуре тоже что-то скрыли от сми, по поводу тат.языка!
1
7
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Горожанин09 марта 2018, 15:08
Сплетни собирать проказану не привыкать
4
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя Красноармеец Сухов
по поводу первой темы.
Возрождение "казанского феномена" вряд ли возможно, т.к. объективными причинами его зарождения (в 70-е) были экономическая ситуация в стране, тотальный дефицит (шапки и шарфы снимали) и трудность для молодежи реализовать себя. Расцвет группировок пришелся на 80-е.
Сейчас же ситуация абсолютно другая. Один интернет чего стоит, для молодежи. На каждом углу дворцы спортивные.
Так что сейчас навряд ли группировки будут играть такую роль как 80-90-е. Сейчас мы имеем дело с рудиментом советского времени.
Развернуть
Ты чо наперед батьки, тфу, то есть журналиста, бежишь? Самый умный что-ли? Пусть завтра все расскажут. Не хочешь, не слушай. А лучше иди в проказан работать, коль ручонки до клавы шаловливы.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя Красноармеец Сухов
по поводу первой темы.
Возрождение "казанского феномена" вряд ли возможно, т.к. объективными причинами его зарождения (в 70-е) были экономическая ситуация в стране, тотальный дефицит (шапки и шарфы снимали) и трудность для молодежи реализовать себя. Расцвет группировок пришелся на 80-е.
Сейчас же ситуация абсолютно другая. Один интернет чего стоит, для молодежи. На каждом углу дворцы спортивные.
Так что сейчас навряд ли группировки будут играть такую роль как 80-90-е. Сейчас мы имеем дело с рудиментом советского времени.
Развернуть
:-D:-D:-D А-ХА-ХА-ХА КРИМИНАЛ ЭТО КОГДА ШАПКИ СНИМАЮТ ! А КОГДА ЧИНОВНИКИ МИЛЛИАРДЫ ПРОВОРАЧИВАЮТ ? ЭТО ТЫ КАК НАЗОВЁШЬ ?
2
8
Согласны с автором?
Красноармеец Сухов09 марта 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
:-D:-D:-D А-ХА-ХА-ХА КРИМИНАЛ ЭТО КОГДА ШАПКИ СНИМАЮТ ! А КОГДА ЧИНОВНИКИ МИЛЛИАРДЫ ПРОВОРАЧИВАЮТ ? ЭТО ТЫ КАК НАЗОВЁШЬ ?
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я про подростков-школьников писал. Ты сам-то состоял в группировке? "Мотался"?
1
4
Согласны с автором?
Стас Уполномочен Заявить09 марта 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Ты чо наперед батьки, тфу, то есть журналиста, бежишь? Самый умный что-ли? Пусть завтра все расскажут. Не хочешь, не слушай. А лучше иди в проказан работать, коль ручонки до клавы шаловливы.
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Рот закрой - кишками пахнет! :-D
5
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:28
А Минздрав чем не криминал ?!
0
6
Согласны с автором?
глас народа09 марта 2018, 15:28
Я за, пусть вернутся, пусть встряхнут эту всю верховную и низовую голубятню, они чувствуют это, уже охрану увеличивают из Россгвардии.....
1
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя Красноармеец Сухов
я про подростков-школьников писал. Ты сам-то состоял в группировке? "Мотался"?
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Да также вся Казань и мотается , просто научились отстёгивать бутылочникам .А паханы давно в политике ! Нет ? Не правильно говорю ?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Да также вся Казань и мотается , просто научились отстёгивать бутылочникам .А паханы давно в политике ! Нет ? Не правильно говорю ?
Развернуть
это вы о чём, дядя? 8-|
0
1
Согласны с автором?
Дед09 марта 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Это связано с нарушением законодательства РФ. К примеру, согласно закону, нельзя использовать нецензурную брань в прессе (в тч в комментариях). Высказывайте мнение свободно, просто не ругайтесь.

Кроме того, оскорбления в СМИ могут тоже нарушать закон. В данном случае идет уже забота и о читателях, ведь каждый несет ответственность, сидя в Интернете и высказывая свое мнение.
Развернуть
Если вы пишите здесь информацию, то проверяйте ещё хотя-бы частично, вы пишите здесь много не проверенной информации. Я вам тоже много могу рассказать из своей жизни, и по разговорам моих родителей а они были не простые рядовые.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:54
Криминал если и будет, то этнический типа узбекских, таджикских, китайских, турецкий и подобных национальных группировок. А местная молодежь уезжает в другие города, где лучше перспективы и качество жизни. Уже сейчас найти нормального человека для семьи-брака очень тяжело, если не из деревенских у которых свои привычки.
3
5
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Криминал если и будет, то этнический типа узбекских, таджикских, китайских, турецкий и подобных национальных группировок. А местная молодежь уезжает в другие города, где лучше перспективы и качество жизни. Уже сейчас найти нормального человека для семьи-брака очень тяжело, если не из деревенских у которых свои привычки.
Развернуть
группировки давно уж этнические. Что ни диаспора, то группировка. Возьмите азербайджанскую, армянскую, вьетнамскую диаспоры..
1
4
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Да также вся Казань и мотается , просто научились отстёгивать бутылочникам .А паханы давно в политике ! Нет ? Не правильно говорю ?
Развернуть
бутылочники - это "погоны"? :-D
Вся братва давно под мycopaми, это верно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
Рот закрой - кишками пахнет! :-D
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Сам ты... спойлер.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Рот закрой - кишками пахнет! :-D
Развернуть
Слушайте ! Ну не показывайте слабоумие и не за-райте сайт , как наткнёшься на такого , дальше уже читать нет желания. Ну нечего тебе сказать , зачем встревать ?!
2
3
Согласны с автором?
Марат09 марта 2018, 16:34
Группировки ни куда не уходили , как ни хотелось бы сафаровым и хохориным, но в Казани в каждом дворе по прежнему молодеж кучкуется , собирают общаки и часто выезжают на разборки
2
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:35
правительство Татарстана клановая семейная группировка контролирующая все в республике.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:41
Секретно... иногда случаются такие сигналы, такие лайфхаки, но на фоне всякой шумихи их можно не услышать. Да и шумиха то оказывается бредовой. Какие бы я хотел знать секреты? Боюсь, ни проказан, ни их источники к таким секретам доступа не имеют.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Секретно... иногда случаются такие сигналы, такие лайфхаки, но на фоне всякой шумихи их можно не услышать. Да и шумиха то оказывается бредовой. Какие бы я хотел знать секреты? Боюсь, ни проказан, ни их источники к таким секретам доступа не имеют.
Развернуть
Вот я и говорю , что хотят рассказать , любой школьник знает.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Это связано с нарушением законодательства РФ. К примеру, согласно закону, нельзя использовать нецензурную брань в прессе (в тч в комментариях). Высказывайте мнение свободно, просто не ругайтесь.

Кроме того, оскорбления в СМИ могут тоже нарушать закон. В данном случае идет уже забота и о читателях, ведь каждый несет ответственность, сидя в Интернете и высказывая свое мнение.
Развернуть
А если написать педераст?
Слово «педерастия» происходит от корней παῖς (по-гречески «мальчик» и вообще «ребёнок», что содержательно примерно соответствует современному понятию «несовершеннолетний» — совершеннолетие в Элладе наступало с 18 лет) и ἐραστής (любовник). В новоевропейский обиход слово paederastia (из др.-греч. παιδεραστία) вошло в XVI веке, будучи заимствовано из диалога Платона «Пир» для обозначения сексуальной связи между зрелым мужчиной с одной стороны и подростком или юношей с другой. Но поскольку педерастия, или «греческая любовь», была наиболее распространённая и единственно нашедшая отражение в культуре форма мужских гомосексуальных отношений, к XIX веку частично в Европе, а особенно в России термин приобрёл значение мужской гомосексуальности вообще. Так, «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» прямо отождествляет педерастию с мужеложством, а «Большая советская энциклопедия» даёт следующее определение: «в узком смысле — мужеложство с мальчиками, в более широком — мужской гомосексуализм»; при этом второй смысл был в XIX—XX веках основным, а первый зачастую и вовсе не упоминается словарями[4].

ПЕДЕРАСТ
предающейся содомскому греху.
Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.

педераст
предающийся педерастии.
Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

в
Толковом словаре Ожегова С.И.:
Педерастия
-и, женский род (специальное). Половое извращение: ...
2
2
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Горожанин09 марта 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Секретно... иногда случаются такие сигналы, такие лайфхаки, но на фоне всякой шумихи их можно не услышать. Да и шумиха то оказывается бредовой. Какие бы я хотел знать секреты? Боюсь, ни проказан, ни их источники к таким секретам доступа не имеют.
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Политическая интрига, оппозиционный хайп, это слишком предсказуемо. Но не имеет никакого прикладного толка, это инфа, да к тому же надуманная.
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
А если написать педераст?
Слово «педерастия» происходит от корней παῖς (по-гречески «мальчик» и вообще «ребёнок», что содержательно примерно соответствует современному понятию «несовершеннолетний» — совершеннолетие в Элладе наступало с 18 лет) и ἐραστής (любовник). В новоевропейский обиход слово paederastia (из др.-греч. παιδεραστία) вошло в XVI веке, будучи заимствовано из диалога Платона «Пир» для обозначения сексуальной связи между зрелым мужчиной с одной стороны и подростком или юношей с другой. Но поскольку педерастия, или «греческая любовь», была наиболее распространённая и единственно нашедшая отражение в культуре форма мужских гомосексуальных отношений, к XIX веку частично в Европе, а особенно в России термин приобрёл значение мужской гомосексуальности вообще. Так, «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» прямо отождествляет педерастию с мужеложством, а «Большая советская энциклопедия» даёт следующее определение: «в узком смысле — мужеложство с мальчиками, в более широком — мужской гомосексуализм»; при этом второй смысл был в XIX—XX веках основным, а первый зачастую и вовсе не упоминается словарями[4].

ПЕДЕРАСТ
предающейся содомскому греху.
Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.

педераст
предающийся педерастии.
Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

в
Толковом словаре Ожегова С.И.:
Педерастия
-и, женский род (специальное). Половое извращение: ...
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Значит так и пиши - ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТАРИКОМ И МАЛЬЧИКОМ .
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
А если я хочу сказать ,что 90-никуда и не уходили .Все бандиты в Госдуме ?
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Ну так назови их фамилии? Очковато? Тогда засунь язык по глубже в опу и молчи.
2
1
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Горожанин09 марта 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя Красноармеец Сухов
по поводу первой темы.
Возрождение "казанского феномена" вряд ли возможно, т.к. объективными причинами его зарождения (в 70-е) были экономическая ситуация в стране, тотальный дефицит (шапки и шарфы снимали) и трудность для молодежи реализовать себя. Расцвет группировок пришелся на 80-е.
Сейчас же ситуация абсолютно другая. Один интернет чего стоит, для молодежи. На каждом углу дворцы спортивные.
Так что сейчас навряд ли группировки будут играть такую роль как 80-90-е. Сейчас мы имеем дело с рудиментом советского времени.
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Я б не стал говорить так уверенно.А АУЕ?
0
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Горожанин09 марта 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Значит так и пиши - ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТАРИКОМ И МАЛЬЧИКОМ .
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ЭТО ОДНО ИЗ ЗНАЧЕНИЙ ЭТОГО СЛОВА.ВЫБРАЕШЬ СЕБЕ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ?
0
0
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Красноармеец Сухов09 марта 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Я б не стал говорить так уверенно.А АУЕ?
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АУЕ - это немного другое. Это вовсе не то же самое, что "казанский феномен". Может быть, аналог, но не полная копия.
И зародился АУЕ в Забайкалье, а вовсе не у нас. Почитайте в интернете, поймёте разницу. Хотя, согласен, хрен редьки не слаще.
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Ну так назови их фамилии? Очковато? Тогда засунь язык по глубже в опу и молчи.
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Ну знаем мы кучу фамилий глав Пестречинского района, друг за другом менялись и продолжали воровать , Рыбно- слободского и куча других .... И эту информацию тоже можно в одно место засунуть , потому что как наказывать не народ решает.А от закономерности -отсидеть 3 года за 5 тыс. руб и, а за украденные миллионы домашний арест - НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ.
0
4
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Красноармеец Сухов09 марта 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Я б не стал говорить так уверенно.А АУЕ?
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кстати, именно экономическая ситуация в Забайкалье и стала основой для зарождения и расцвета АУЕ. А теперь сравните нищее Забайкалье и благополучный Татарстан. Все корни тут.
2
0
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Горожанин09 марта 2018, 17:36
пустые страшилки перед выборами, сейчас молодежь умная, в сторону тупых быдло гопников даже не смотрит, наука, технологии, здоровый образ жизни, развитие, вот куда смотрит молодежь, а если сунуться пиз..люлей им отвешает смело, все ребята спортивные
1
2
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Горожанин09 марта 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя Красноармеец Сухов
я про подростков-школьников писал. Ты сам-то состоял в группировке? "Мотался"?
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лазил, баклан
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
лазил, баклан
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баклана в зеркале увидишь! Xyипутaлo! :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
лазил, баклан
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чepтoм был, шоле? :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Политическая интрига, оппозиционный хайп, это слишком предсказуемо. Но не имеет никакого прикладного толка, это инфа, да к тому же надуманная.
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Одни пытаются зачесать мозг в одну сторону, другие в другую, а ты типа солдат их интересов и политических баталий. Спасибо, увольте. Я ни патриот, ни диссидент, работаю исключительно за деньги.
0
1
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Горожанина09 марта 2018, 17:55
90-е давно вернулись ,только на другом уровне ,чуть перекрещенные.
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Одни пытаются зачесать мозг в одну сторону, другие в другую, а ты типа солдат их интересов и политических баталий. Спасибо, увольте. Я ни патриот, ни диссидент, работаю исключительно за деньги.
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ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ .СЕЙЧАС УЖЕ ДУРАКОВ НЕ ОСТАЛОСЬ, НА КОТОРЫХ МИР ДЕРЖАЛСЯ.
0
1
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Марат09 марта 2018, 18:12
Потехина , давай лучше тему с шерстнева гомосеков разовьем , она более популярна в народе
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Потехина , давай лучше тему с шерстнева гомосеков разовьем , она более популярна в народе
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В этой теме , всё что было сказано плохого о сыне мэра , всё удалили. А к Шерстнёву что привязываться , он своим трудом забатывал, раз удалили гадости о сыне мэра , тогда удалите и о Шерстнёве . Одних боитесь , а других просмеиваете .Позор вам.
0
3
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Горожанин09 марта 2018, 18:43
Пишите, как раньше, про раздолбаные подъезды, про криворуких строителей и коммунальщиков, про черные дыры в асфальте.
1
1
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Горожанин09 марта 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Пишите, как раньше, про раздолбаные подъезды, про криворуких строителей и коммунальщиков, про черные дыры в асфальте.
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Иногда можно что-то интересное рассказать, про очумелый кружок, не все же время прозябать в луже возникшей из-за криворукости тех, клал асфальт, жизнь на них не зацикливается, слишком много чести и славы :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 19:18
И комменты уже суньте в отдельную закладку. Кто хочет, тот обсудит там. Или вы сами досказываете свои "новости" в комментах?
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
И комменты уже суньте в отдельную закладку. Кто хочет, тот обсудит там. Или вы сами досказываете свои "новости" в комментах?
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Хотя, хозяин-барин. Я когда смотрю онлайн-вещание, предпочитаю во весь экран, не люблю субтитров.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 19:32
Криминальная хроника больше говорит о бедах.мы единая страна.и беды почти обшие.а так лши не меньше.откровенных убийц не дершут.в чьих руках собственность смотрите.как развивается национализм.так ше донбасс.не что не случаен.если в девяностых возврашался в почти полуоткрытые двери.то сколько вокруг личностей начинают толкатся от җкх и т.д..каких поставили сотрудников они себе подобрали необходимые колоды.труднее стало шить в казане.выходишь подшидают.идешь веши разобрать готовы.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 19:36
Кстати, есть проги, которые могут вещать текст на экране, ни к чему напрягать зрение. Может надо вшить в проказан?
0
0
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ProKazan.ru09 марта 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
В этой теме , всё что было сказано плохого о сыне мэра , всё удалили. А к Шерстнёву что привязываться , он своим трудом забатывал, раз удалили гадости о сыне мэра , тогда удалите и о Шерстнёве . Одних боитесь , а других просмеиваете .Позор вам.
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Про Шерстнева тоже оскорбления модератор убрал. Нехорошо ведь на личности переходить. Можно высказываться по существу. Если что-то проходит, то каждый из читателей может выступить в роли модератора - заминусовать. Тогда автоматически комментарий будет скрыт.
0
3
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Горожанин09 марта 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Про Шерстнева тоже оскорбления модератор убрал. Нехорошо ведь на личности переходить. Можно высказываться по существу. Если что-то проходит, то каждый из читателей может выступить в роли модератора - заминусовать. Тогда автоматически комментарий будет скрыт.
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Да, это не хорошо. Если есть спорные моменты, могут вызвать на дуэль :-D Или как его там, рэп-баттл. Но вызываемый имеет право выбора оружия, вдруг предпочтет балет.
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
А если я хочу сказать ,что 90-никуда и не уходили .Все бандиты в Госдуме ?
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А что сделаешь против правды? Народ, вот ''лакмусовая бумага '' работы законодательной, исполнительной и руководящей власти. Может, кто то там не видит реальность, но все фуёво. Начиная с зарплаты, трудового кодекса, системы премирования за профессиональный труд и д. Массово все эти недостатки присутствуют в частных,акционированных предприятиях и прочих шарашкиных конторах.
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Про Шерстнева тоже оскорбления модератор убрал. Нехорошо ведь на личности переходить. Можно высказываться по существу. Если что-то проходит, то каждый из читателей может выступить в роли модератора - заминусовать. Тогда автоматически комментарий будет скрыт.
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Это просто эмоции. 1 человек написал, 2 поставило плюсы, хотя несложно сделать это от имени 1 лица. Сегодня ProKazan добры, как никогда, вступая в диалог с "читателем" :-D
0
2
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Горожанин09 марта 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Это просто эмоции. 1 человек написал, 2 поставило плюсы, хотя несложно сделать это от имени 1 лица. Сегодня ProKazan добры, как никогда, вступая в диалог с "читателем" :-D
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Эмоции как быстро воспламеняются, так же быстро и погасают.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Эмоции как быстро воспламеняются, так же быстро и погасают.
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В сущности одна острая боль заглушает другую, одна более острая проблема нивелирует другую. И это, пожалуй, отклонение, задаться проблемой самой третьестепенной.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
В сущности одна острая боль заглушает другую, одна более острая проблема нивелирует другую. И это, пожалуй, отклонение, задаться проблемой самой третьестепенной.
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А значит проблема была остра. Поздравляю :-D
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:17
узнаем правду и только правду и ничего кроме правды.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Это связано с нарушением законодательства РФ. К примеру, согласно закону, нельзя использовать нецензурную брань в прессе (в тч в комментариях). Высказывайте мнение свободно, просто не ругайтесь.

Кроме того, оскорбления в СМИ могут тоже нарушать закон. В данном случае идет уже забота и о читателях, ведь каждый несет ответственность, сидя в Интернете и высказывая свое мнение.
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Я не знаю. Взял пример с Димаса твоего, если ему можно, мне нельзя что-ли? Ты знаешь... я таким трехэтажным обучен.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Я не знаю. Взял пример с Димаса твоего, если ему можно, мне нельзя что-ли? Ты знаешь... я таким трехэтажным обучен.
Развернуть
Зачем мне общаться на "Вы", они кто мне, благородные судари, кони в кожаном пальто.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:33
Ну, ладно, начни свою жизнь занова, перелистни страницу. Ведь каждый имеет на это право.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 21:45
Я считаю, что на проказане самые красивые девушки. Они не только красивы, они такие сильные и смелые. Из той пословицы про избу и коня.
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Горожанин09 марта 2018, 21:57
Писец, мне Потешкина будет рассказывать о криминале
https://
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
а я наоборот удивляюсь что многие комменты не удаляют,всем дают право голоса)))вы других инфор изданиях конкретно чистят комменты ,неугодные про власть откровенно удаляются.
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Вы нижите коментарии в статье про то как Минниханову выложил в Инстаграмм фото могилы сына, там не осталось ни одного комментария все почистили!
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
Я считаю, что на проказане самые красивые девушки. Они не только красивы, они такие сильные и смелые. Из той пословицы про избу и коня.
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это не пословица, а стихи Некрасова. Дурак 8-*
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя ProKazan.ru
Это связано с нарушением законодательства РФ. К примеру, согласно закону, нельзя использовать нецензурную брань в прессе (в тч в комментариях). Высказывайте мнение свободно, просто не ругайтесь.

Кроме того, оскорбления в СМИ могут тоже нарушать закон. В данном случае идет уже забота и о читателях, ведь каждый несет ответственность, сидя в Интернете и высказывая свое мнение.
Развернуть
В комментариях на этом сайте регулярно происходит разжигание межнациональной розни (что, кстати говоря, противоречит законодательству РФ), тем самым оскорбляются многие читатели. А Вы и не думаете удалять эти комментарии. Зато сейчас Вы патетично заявляете, о том, что Вы чтите Закон. Дабы не быть голословным приведу в пример статью о новом мороженом, в комментариях под которой можно обнаружить оскорбления как по отношению к татарам, так и по отношению к русским.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
это не пословица, а стихи Некрасова. Дурак 8-*
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Я не помню Некрасова, я его вроде по христоматии переписывал.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
это не пословица, а стихи Некрасова. Дурак 8-*
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Но ненужное нужно выбрасывать из жизни красиво :-D
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
Но ненужное нужно выбрасывать из жизни красиво :-D
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Некрасова списать в утиль. Точка. :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:24
В ответ на комментарий пользователя
Некрасова списать в утиль. Точка. :-D
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Ну вот, прошел год... А Некрасов все там же на точках, а у тебя набухает на почках :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:27
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот, прошел год... А Некрасов все там же на точках, а у тебя набухает на почках :-D
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Итить ее в качель, всю эту канитель :-D
0
1
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Горожанин09 марта 2018, 22:31
В ответ на комментарий пользователя
это не пословица, а стихи Некрасова. Дурак 8-*
Развернуть
Эти?
https://
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0
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Горожанин09 марта 2018, 22:34
Как всегда, нужно все обновить, выбросить ненужное, а-то как жвачка, цепляется
https://
0
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 22:35
В ответ на комментарий пользователя
Эти?
https://www.youtube.com/watch?v=7z3XKR3jgMw
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это xyйня какая-то ненашенская. Аффтора - расстрелять! Егорка.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
это xyйня какая-то ненашенская. Аффтора - расстрелять! Егорка.
Развернуть
Вот именно, никаких гонораров за воспроизведение.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:09
В ответ на комментарий пользователя
это xyйня какая-то ненашенская. Аффтора - расстрелять! Егорка.
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Ага, а еще "небесный капитан". И еще то, что ты написал слово на букву xy. Фееричное зведобольство
1
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:10
В ответ на комментарий пользователя
Вот именно, никаких гонораров за воспроизведение.
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аффтора - это етого Горожанина, который эту xyйню выкладыват сюда.
0
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Ага, а еще "небесный капитан". И еще то, что ты написал слово на букву xy. Фееричное зведобольство
Развернуть
ты стрелкануться хошь? Ответишь за "Фееричное зведобольство"?
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:16
В ответ на комментарий пользователя
ты стрелкануться хошь? Ответишь за "Фееричное зведобольство"?
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Я за пацифизм, думаю, каждый школьник егорка имеет право на жизнь.
1
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:19
В ответ на комментарий пользователя
ты стрелкануться хошь? Ответишь за "Фееричное зведобольство"?
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Из-за леса из-за гор, показал егор топор, да не просто показал, его к бую привязал.
1
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:21
В ответ на комментарий пользователя
Из-за леса из-за гор, показал егор топор, да не просто показал, его к бую привязал.
Развернуть
Обь этом стоит снять филм вбрикинг спирс 2.
1
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:27
В ответ на комментарий пользователя
Я за пацифизм, думаю, каждый школьник егорка имеет право на жизнь.
Развернуть
Е-гор! С большой буквы Е! Зассал, пацифист Горожанин? :-D
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:28
В ответ на комментарий пользователя
Е-гор! С большой буквы Е! Зассал, пацифист Горожанин? :-D
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Скорее обоссал все, чем ты живешь. Удачи :-D
1
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:29
В ответ на комментарий пользователя
Из-за леса из-за гор, показал егор топор, да не просто показал, его к бую привязал.
Развернуть
Е-гор. С большой буквы Е!
0
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Скорее обоссал все, чем ты живешь. Удачи :-D
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xyй соси у дачи :-D пацифист, 6ля. :-D Егор.
0
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:33
В ответ на комментарий пользователя
xyй соси у дачи :-D пацифист, 6ля. :-D Егор.
Развернуть
Так бывает, когда неудачники ржут у зеркала.
1
0
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Школьник Егорка09 марта 2018, 23:36
В ответ на комментарий пользователя
Так бывает, когда неудачники ржут у зеркала.
Развернуть
Егор вам всем кишки выпустит.
Егор - это сила!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 марта 2018, 23:38
В ответ на комментарий пользователя
Егор вам всем кишки выпустит.
Егор - это сила!
Развернуть
Не унывай, что за окнами май... За моими, естественно :-D
2
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:43
В ответ на комментарий пользователя
Егор вам всем кишки выпустит.
Егор - это сила!
Развернуть
Нет услады больше, чем зависть :-D
2
0
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Горожанин09 марта 2018, 23:57
В ответ на комментарий пользователя
Егор вам всем кишки выпустит.
Егор - это сила!
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Ты прикинь, я прочитал заголовок как не для "не для печали" :-D
2
0
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Горожанин10 марта 2018, 00:01
В ответ на комментарий пользователя
Егор вам всем кишки выпустит.
Егор - это сила!
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Весели меня еще :-D
2
0
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Школьник Егорка10 марта 2018, 00:07
В ответ на комментарий пользователя
Ты прикинь, я прочитал заголовок как не для "не для печали" :-D
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"гражданин nидapac, потанцуйте же со мной!" (с) Пугачева
шучу, конечно, я nидapacoв в унитаз башкой макаю! :-P
0
0
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Горожанин10 марта 2018, 00:13
В ответ на комментарий пользователя
"гражданин nидapac, потанцуйте же со мной!" (с) Пугачева
шучу, конечно, я nидapacoв в унитаз башкой макаю! :-P
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Шикарно. Это как одна макака макала в лужу бананы, а потом их ела. Какие забавные развлечения.
1
0
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Школьник Егорка10 марта 2018, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
Шикарно. Это как одна макака макала в лужу бананы, а потом их ела. Какие забавные развлечения.
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фантазируй, макака.
0
0
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Школьник Егорка10 марта 2018, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
Шикарно. Это как одна макака макала в лужу бананы, а потом их ела. Какие забавные развлечения.
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тебе лет 50, наверное. Не меньше. :-D
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Горожанин10 марта 2018, 00:25
В ответ на комментарий пользователя
тебе лет 50, наверное. Не меньше. :-D
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Слишком мало ценишь, 500 не меньше.
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Горожанин10 марта 2018, 00:28
В ответ на комментарий пользователя
тебе лет 50, наверное. Не меньше. :-D
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Что, молочка не ночь не дали? Даже мамочка тебя нелюбит.
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Школьник Егорка10 марта 2018, 00:33
В ответ на комментарий пользователя
Что, молочка не ночь не дали? Даже мамочка тебя нелюбит.
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xyй соси, чушпан. Егорка с малолетства на улице вырос!
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Горожанин10 марта 2018, 00:36
В ответ на комментарий пользователя
Что, молочка не ночь не дали? Даже мамочка тебя нелюбит.
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Так значит это самый отброс, какой есть во вселенной. Писец, и ты с ним говоришь?
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Горожанин10 марта 2018, 01:03
В ответ на комментарий пользователя
Так значит это самый отброс, какой есть во вселенной. Писец, и ты с ним говоришь?
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сам с собой уже разговариваешь? :-D Типа вас двое? :-D
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Горожанин10 марта 2018, 01:29
на афише у мальчика справа прикольный причесон. ;-)
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Павел Филипов10 марта 2018, 01:37
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Jesse Marstaller10 марта 2018, 02:06
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