Почти секретно. Редакция ProKazan и газеты «Город» запускает новый проект «Не для печати»

Расследования, аналитика и интервью темы, на которые обычно сложно говорить

Редакция портала ProKazan.ru и газеты "Город" запускает новый проект "Не для печати".

В рамках него мы будем делиться с вами информацией, которая добывается от наших анонимных источников, работающих в различных сферах деятельности. Мы будем делиться такой информацией, которую рассказывают журналистам "по секрету". В Татарстане есть люди, готовые рассказать правду.

Тема первого выпуска - казанские группировки. Вернутся ли "лихие 90-е"? Почему на самом деле задержали 30 молодых людей в микрорайоне Жилплощадка? Что рассказали нам наши источники в правоохранительных органах?

Уже в эту субботу на страницах газеты "Город", а 12 марта - расширенная версия на сайте ProKazan.ru.