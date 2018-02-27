В Казани мужчина поругался со своей женой и попытался сжечь себя

В Советском районе Казани 55-летний мужчина поругался со своей женой, после чего попытался себя сжечь. Как сообщил источник в правоохранительных органах, все произошло вечером 6 марта в одном из домов по улице Курчатова.

В результате мужчину доставили в больницу, он получил ожоги более 60 процентов своего тела, но выжил.

Напомним, мы неоднократно сообщали о том, как жители совершают необдуманные поступки из-за ревности. Так, в Зеленодольске мужчина приревновал свою жену, облил ее горючей жидкостью и поджег. Когда женщина попыталась скрыться, он стал ее преследовать, продолжая обливать горючим. В результате потерпевшая получила ожоги тела и лица средней степени тяжести. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.