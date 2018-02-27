Пользователи Интернета в режиме онлайн наблюдают за гнездом орлана-белохвоста в Татарстане

В национальном парке "Нижняя Кама", который расположен в пределах Тукаевского и Елабужского районов РТ, установили веб-камеру над гнездом орлана-белохвоста. Как сообщается на сайте парка, это было сделано в рамках эколого-образовательного и научного проекта "Жизнь орлана-белохвоста в гнездовой период в национальном парке "Нижняя Кама".

- Основная цель проекта заключается в том, чтобы посредством современных средств связи в онлайн-режиме большое количество интернет пользователей могли заглянуть в таинства жизни редкого и самого крупного в Татарстане пернатого хищника – орлана-белохвоста, узнать, как происходит гнездовая жизнь одной из удивительнейших птиц нашей природы, понять её проблемы, - сообщили в национальном парке.

Онлайн-камера доступна по ссылке.

Кстати, национальный парк "Нижняя Кама" был создан в 1991 году для сохранения и восстановления уникального природного комплекса самых богатых флористически и типологически лесных массивов и пойменных луговых сообществ Республики Татарстан и использования их в научных, рекреационных, просветительских и культурных целях. Территория парка разделена крупной рекой Кама, которая в настоящее время перегорожена плотиной ГЭС и превратилась в огромный водный бассейн — Нижнекамское водохранилище. Фауна парка в целом типична для востока средней полосы европейской части России. Млекопитающие представлены 44 видами.