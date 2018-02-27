Экскурсионные двухэтажные автобусы в Казани начнут ходить по новому маршруту

В Казани появится новая обзорная экскурсия по городу, сообщает Ростуризм. Экскурсионные даблдекеры провезут туристов по таким объектам, как Центр семьи «Казан», «Татнефть Арена», Дворец водных видов спорта, стадион «Казань Арена» и другие. Более того, есть вероятность, что маршрут может стать комбинированным — автобус плюс речной трамвайчик.

Новый маршрут будет приурочен к чемпионату мира по футболу.

Напомним, Казань — третий по счету город России, где появились двухэтажные экскурсионные автобусы. Произошло это в 2013 году, в преддверии летней Универсиады.За все время работы двухэтажные автобусы в Казани перевезли более 300 тысяч гостей, среди которых 60% — российские туристы, 20% — иностранные туристы, 20% — жители Казани и Татарстана.