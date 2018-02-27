Казанцы, покупающие элитные иномарки, вывели столицу РТ в тройку лидеров

В 2017 году сразу 2,2 тысячи казанцев приобрели автомобили премиум-класса, потратив на них в общей сложности несколько миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат», которое провело собственное исследование по крупным городам России.

Как выяснилось, большей популярностью у обеспеченных казанцев пользовались BMW.

Первую строчку рейтинга занял Екатеринбург, в котором элитными иномарками порадовали себя 2400 человек, на второй - Краснодар с 2 310 автомобилями.

Что касается других городов Поволжья, то в топ-10 вошли Нижний Новгород, Самара и Уфа. Там жители также предпочитают немецкие авто, но только марки "Мерседес-бенц".

Москву и Санкт-Петербург в рейтинг включать не стали, так как они лидируют с заметным отрывом (46,5 и 15,2 тыс. автомобилей соответственно).