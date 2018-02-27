Наверх
8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты
12:00, 08.03.201874
Экскурсионные двухэтажные автобусы в Казани начнут ходить по новому маршруту
20:25, 08.03.201818
Казанцы, покупающие элитные иномарки, вывели столицу РТ в тройку лидеров
17:49, 08.03.201825
В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание, скидывая снег с крыши
16:25, 08.03.201811
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 8 марта
Казанские курсанты нарисовали гусеницами танков гигантское сердце к 8 марта
14:34, 08.03.201830
Реклама
"Ак Барс" обыграл "Амур" в четвертом матче серии плей-офф - тренер остался доволен
14:07, 08.03.20182
Хоккейные разборки: тренер «Нефтехимика» велел директору «Трактора» «молчать в тряпочку»
12:13, 08.03.20187
«Билайн» в Казани расширяет сеть офисов продаж
В Казани имамы соревнуются между собой в подтягивании на турнике, публикуя видео в Сети
10:42, 08.03.201832
Сотрудники ГИБДД Казани поздравили женщин, выложив из патрульных машин цифру "8"
09:35, 08.03.201831
Рустам Минниханов поздравил женщин, пожелав им счастья и призвав дарить доброту и ласку
08:07, 08.03.201832
8 марта в Казани похолодает до -20, местами ожидается снегопад
07:57, 08.03.20185
Путин подписал закон: глав регионов будет охранять Национальная гвардия
18:12, 07.03.201855
В Татарстане выпустят 30 "летающих тракторов"
18:05, 07.03.201828
Под Казанью прокуратура пригрозила штрафами жителям, уклоняющимся от самообложения
17:59, 07.03.201833
В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом
17:37, 07.03.201817
Участница шоу "Холостяк" из Казани рассказала, что над ней измывался возлюбленный
17:15, 07.03.201852
Фоторепортаж ProKazan.ru: в Казани выступила легендарная группа "Сплин"
16:59, 07.03.20188
«Ак Барс» в гостях проиграл «Амуру» в третьем матче Кубка Гагарина
16:03, 07.03.201811
Завтра в Казани ожидается -15 градусов
15:43, 07.03.20185
На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли
15:30, 07.03.201842
Официально: первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района
15:18, 07.03.201815
В Татарстане завели дело на депутата, который украл на мостах около 5 млн рублей
15:05, 07.03.201813
В Казани планируют отремонтировать здания трех министерств и кабмина РТ
14:43, 07.03.201816
В школах Казани открыли фотовыставку, где водопад сравнили с высотками КФУ
14:26, 07.03.20182
Сигнализация спасла имущество казанца на сумму 3 миллиона рублей от пожара
14:03, 07.03.20182
Дело о взятках в филиале КФУ: пять человек взяты под стражу
14:02, 07.03.201821
В Челнах собираются бесплатно кормить всех школьников из многодетных семей‍
13:57, 07.03.201813
В Татарстане полицейские вместо контрафакта изъяли у бизнесмена легальный алкоголь
13:25, 07.03.201817
Выборы нового ректора КНИТУ-КХТИ собираются провести 15 марта
13:20, 07.03.201811
ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей
12:39, 07.03.20185
В Татарстане женщина незаконно загородила забором выход к озеру Отарское
11:50, 07.03.201827
"Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу": Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи
11:49, 07.03.201829
В Казани к ЧМ-2018 откроют парк футбола
11:21, 07.03.20187
В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки
11:19, 07.03.201839
В Казани при православном храме откроют курсы робототехники
11:15, 07.03.201828
В Казани напротив рынка «Порт» мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа
10:49, 07.03.20189
Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии
10:33, 07.03.201847
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу появятся экотропы
10:25, 07.03.20186
В России для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят специальные койки в клиниках
10:12, 07.03.20184
Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира
10:09, 07.03.2018109
ГИБДД Казани сегодня будет ловить тех, кто не уступает «скорой»
09:49, 07.03.20187
В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
09:46, 07.03.2018107
В Татарстане прокуратура проведет проверку мороженого "Бедный еврей"
09:30, 07.03.201836
Бензиновый ревизор: хорошее ли обслуживание на казанских АЗС?
08:38, 07.03.201847
Сегодня в Казани ожидается -9 градусов
06:18, 07.03.20186
В Казани от прессы засекретили доклад прокуратуры РТ о проверках преподавания татарского
18:53, 06.03.201826
В Госкомитете по туризму предостерегли казанцев от завышения цен аренды жилья во время ЧМ
18:15, 06.03.201822
СМИ: в Сирии разбился российский самолет Ан-26, 39 человек погибли
17:37, 06.03.201878
В Татарстане в колонии покончил с собой осужденный
17:10, 06.03.201832
В Казани прошла всероссийская свадебная выставка "Wedding Expo Kazan"
16:58, 06.03.20182
Завтра в Казани ожидается без осадков и 9 градусов мороза
16:29, 06.03.20183
Глава Минобра РТ о татарском: «Я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать»
16:19, 06.03.201896
«АК БАРС» Банк снизил ставки по ипотеке
16:18, 06.03.201816
Производитель «Обамки» из Челнов выпустил мороженое «Бедный еврей»
15:49, 06.03.201862
В России разрабатывают законопроект о страховании средств дольщиков в АСВ
15:48, 06.03.20183
В Татарстане в прошлом году не выпустили за границу около 100 тысяч человек
15:35, 06.03.201812
В Татарстане со дна Камы подняли затонувшее судно
15:06, 06.03.201810
Минниханов поручил увеличить выплаты спортсменам-победителям
14:43, 06.03.201852
В Казани в праздничные дни парковки будут работать бесплатно
14:30, 06.03.201813
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание, скидывая снег с крыши

В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание, скидывая снег с крыши
16+
Фото: МЧС России

50-летний житель Казани едва не погиб на крыше своего дома, когда скидывал снег с кровли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Все произошло днем в частном доме на улице Верхоянской. Мужчина скидывал снег с крыши, неожиданно ему стало плохо, и он упал. Очевидец, заметивший, что он не подает признаков жизни, обратился в службу спасения по номеру 112. Он предположил, что у хозяина дома случился инсульт.

На место немедленно прибыли спасатели и медики. Сотрудники МЧС сняли с крыши лишившегося сознания мужчину и передали врачам.

Рамиль Бикмуллин, 08.03.2018, 16:25
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин08 марта 2018, 17:00
Крыша высоко, кислородное голодание.
5
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Однака...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 18:17
,,рванул на 800 как на 50 , и спекся... ,, Перенапрягся и не расчитал силы, не 26 лет.
1
0
Согласны с автором?
герцог08 марта 2018, 18:52
нагрузку дал....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
нагрузку дал....
Развернуть
Ага, рядом с дымоходов трубой, надышался угарного газа, размахивая лопатой.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Ты кто. Дебил?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Однака...
Развернуть
:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 20:07
Нарушаются от норм поведения до норм безопасного передвиҗения.что говорить о технике безопасности.мухаметзянов икрам.
0
0
Согласны с автором?
Железный дровосек08 марта 2018, 20:34
В 50 лет на крышу лазят?Надо уже к пенсии готовиться.
0
0
Согласны с автором?
жирный кот08 марта 2018, 21:20
Я бы, сегодня утром, уже только от предложения помахать лопатой грохнулся бы без сознанки.
0
1
Согласны с автором?
Олег Кац09 марта 2018, 00:56
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 37
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru