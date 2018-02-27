В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание, скидывая снег с крыши

50-летний житель Казани едва не погиб на крыше своего дома, когда скидывал снег с кровли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Все произошло днем в частном доме на улице Верхоянской. Мужчина скидывал снег с крыши, неожиданно ему стало плохо, и он упал. Очевидец, заметивший, что он не подает признаков жизни, обратился в службу спасения по номеру 112. Он предположил, что у хозяина дома случился инсульт.

На место немедленно прибыли спасатели и медики. Сотрудники МЧС сняли с крыши лишившегося сознания мужчину и передали врачам.