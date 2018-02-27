«Ак Барс» обыграл «Амур» в четвертом матче серии плей-офф - тренер остался доволен

Сегодня казанский "Ак Барс" обыграл в гостях хабаровский "Амур". Четвертый матч четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина закончился со счетом 3-1. Все свои шайбы "барсы" забросили, играя в большинстве.

Главный тренер нашей команды Зинэтула Билялетдинов остался доволен игрой своих подопечных.

- Мы сделали определенные выводы, - приводит его слова официальный сайт клуба. - Я считаю, что правильные. Готовимся к следующему матчу.

Пятый матч серии пройдет в Казани 10 марта.