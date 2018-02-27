Хоккейные разборки: тренер «Нефтехимика» велел директору «Трактора» «молчать в тряпочку»

Инцидент вспыхнул после матча в Нижнекамске

Скандалом завершился вчерашний матч в Нижнекамске, где был установлен рекорд по количеству штрафного времени. Руководители хоккейных клубов "Трактор" и "Нефтехимик" в резкой форме высказали претензии друг другу.

На официальном сайте "Трактора" после матча появилось обращение директора клуба Ивана Сеничева к главному тренеру "Нефтехимика» Андрею Назарову:

- То, что произошло на "Нефтехим Арене", не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорее всего, назвать нельзя. Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имеющая ничего общего с хоккеем.

По словам Сергеева, во время потасовки травмы получили несколько ведущих игроков.

- Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь… - продолжает он. - То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ. Последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги!

Ответ не заставил себя долго ждать. Слова Андрея Назарова приводит сайт "Чемпионат":

- Уважаемый Иван Викторович Сеничев! Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь. Хоккей — это не областная дума. Это жесткая мужская игра. Идет плей-офф КХЛ. Вы оскорбили Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России. Иван Викторович, удачи вам! Следите за тем, что говорите.