В Казани имамы соревнуются между собой в подтягивании на турнике, публикуя видео в Сети

В Казани священнослужители запустили необычный флешмоб "Имам-чемпион". Его участникам необходимо показать уровень своей физической подготовки, подтянувшись несколько раз на турнике.

Муфтий РТ Камиль Самигуллин принял вызов от имама мечети имени Тысячелетия принятия ислама Мухаммада Мифтахова.

Главный муфтий республики смог подтянуться 18 раз. Видеодоказательство он разместил на своей странице в Инстаграме.

Завершив упражнения, Камиль Самигуллин призвал всех имамов Татарстана принять участие во флешмобе и вести здоровый образ жизни.