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В Казани имамы соревнуются между собой в подтягивании на турнике, публикуя видео в Сети

В Казани имамы соревнуются между собой в подтягивании на турнике, публикуя видео в Сети
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Фото: скриншот видео

В Казани священнослужители запустили необычный флешмоб "Имам-чемпион". Его участникам необходимо показать уровень своей физической подготовки, подтянувшись несколько раз на турнике.

Муфтий РТ Камиль Самигуллин принял вызов от имама мечети имени Тысячелетия принятия ислама Мухаммада Мифтахова.

Главный муфтий республики смог подтянуться 18 раз. Видеодоказательство он разместил на своей странице в Инстаграме.

Завершив упражнения, Камиль Самигуллин призвал всех имамов Татарстана принять участие во флешмобе и вести здоровый образ жизни.

Рамиль Бикмуллин, 08.03.2018, 10:42
Тэги: Религия, Спорт
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Комментарии

Горожанин08 марта 2018, 10:46
ублюдки
15
6
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Горожанин08 марта 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
ублюдки
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Что же ты так о своей семье...
6
10
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Горожанин08 марта 2018, 10:53
Готовятся
3
7
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Алекс08 марта 2018, 11:31
Попы бы до этого не додумались , Кирил вообще слобак
2
9
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Горожанин08 марта 2018, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Телефон кинешь ?
или ты ссыкло и сегодня твой праздник?
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Международный звонок обойдется вам дорого. А вас задело от того что правда? ))) и да день проституции не мой профессиональный праздник. А все таки дизайнер.
1
5
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Иван алкашь08 марта 2018, 11:41
Молорик ..так как многие имамы животы отрастили и они не смогут даже 1 раз подтянуться ....всем пример подаёт муфтий
1
10
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герцог08 марта 2018, 11:43
Так ничего для здоровья,но зубы могут лопнуть
2
0
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Давно живу08 марта 2018, 11:44
Ну ладно дети уйней страдают. А тут взрослые люди, как-то не солидно. Да не пристало пастырю идти на поводу у паствы
3
1
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Горожанин08 марта 2018, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
Телефон кинешь ?
или ты ссыкло и сегодня твой праздник?
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Свой пиши. Или твой праздник?
1
2
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Ренат08 марта 2018, 11:46
Имамы -офицеры фсб всегда в форме
0
4
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Горожанина08 марта 2018, 12:00
Зачем на людях?дурной пример заразителен
1
0
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Горожанин08 марта 2018, 12:00
Сегодня 8 марта, а не Срачельник. :-D
0
5
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татарчу08 марта 2018, 12:11
Тут ДВОЯКО можно относиться , может ПРОСТО спортСМЕН, а может себя ГОТОВТИ. А это уже ОПАСНО . Там ведь от ОДНОГО трактования религии до СТРАШНОГО всего то страничку не ту ПЕРЕСИТНУТЬ.
2
0
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Горожанин08 марта 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Попы бы до этого не додумались , Кирил вообще слобак
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Тренировки тренировки , не каждый мусульманин террорист ! Но каждый террорист мусульманин !
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Горожанин08 марта 2018, 12:58
И мамы, и папы
0
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Горожанин08 марта 2018, 13:31
Как-то показушно. Типа следую модному тренду - все в спорт. Я тоже подтягиваюсь, да и по-больше, чем они, но я же это не афиширую.
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Горожанин08 марта 2018, 13:35
Да ну, показушно, но не эстетично.
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Горожанин08 марта 2018, 13:57
А в Сирии и на Донбассе террористы- отпускники, они кто ?
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Горожанин08 марта 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
Как-то показушно. Типа следую модному тренду - все в спорт. Я тоже подтягиваюсь, да и по-больше, чем они, но я же это не афиширую.
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Ты плачешь :-Dно, не афишируешь,нет....
0
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