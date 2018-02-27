Рустам Минниханов поздравил женщин, пожелав им счастья и призвав дарить доброту и ласку

В своем поздравлении президент Татарстана трижды использовал слово "любовь"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта.

- Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

В этот замечательный весенний день сама природа салютует яркими солнечными лучами представительницам прекрасной половины человечества, предвещая наступление долгожданного тепла и даря нам светлое, жизнеутверждающее настроение.

Воспевая на протяжении веков образ женщины, многие писатели и поэты, художники и композиторы ассоциировали его с непреходящими общечеловеческими ценностями – любовью и верностью, святостью материнства и семейного очага. Действительно, женщина – это целый мир, наполненный красотой и нежностью, даром милосердия и верой в лучшее будущее, заботой о родных и близких.

В женских судьбах, как во вселенском зеркале, отразились великие и порой трагические страницы развития мировой цивилизации. В Год Льва Толстого, отмечаемый в Татарстане, мы неизменно обращаемся к образам Наташи Ростовой, Анны Карениной, Катюши Масловой и других героинь произведений бессмертного классика, восхищаясь и сопереживая им.

В славную историю нашей многонациональной республики золотыми буквами вписаны имена многих выдающихся женщин, чьи личные качества и гражданские поступки достойны уважения и подражания. В этой связи особой признательности и благодарности заслуживают наши героические женщины-ветераны, которые, наравне с мужчинами, ценой неимоверных усилий отстояли честь и свободу своей Родины и подняли её из руин.

Отрадно, что сегодня правнучки тех, кто выстоял и победил в сорок пятом, юные фигуристки – наша соотечественница Алина Загитова и Евгения Медведева – в честной борьбе отвоевали золото и серебро Олимпиады в Пхёнчхане, принеся заслуженную спортивную славу России.

Безусловно, каждая из вас, уважаемые бабушки, матери, сёстры, жёны и дочери, достойны самых тёплых слов и признаний в любви.

Присоединяясь ко всем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в ваш адрес, хочу искренне пожелать вам, дорогие женщины: будьте счастливы, милы, очаровательны, уверенны в себе, щедро дарите окружающим свою доброту и ласку.

Пусть с вами всегда прибывают мир, любовь и взаимопонимание!