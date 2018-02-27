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В Татарстане выпустят 30 «летающих тракторов»

В Татарстане выпустят 30 "летающих тракторов"
16+
Фото: http://www.soyuzmash.ru/

В Татарстане выпустят 30 самолетов Т-500, которые предназначены для проведения авиахимработ. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорация «Ростех».

- Самолет нового поколения будет обследовать промышленные объекты, обрабатывать леса от вредителей и ликвидировать разливы нефтепродуктов, - говорится в сообщении.

Выпуск первой серии машин ожидается к концу 2018 года. 

- С 2019 года мы готовы выйти на мощность 120 самолетов в год. Уже сейчас намечены первые направления сбыта, - отметил директор кластера вооружения госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Люция Кашапова, 07.03.2018, 18:05
Тэги: Производство
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Комментарии

Герцог07 марта 2018, 18:17
Прошу сделать как минимум для этого самолёта общий парашут выбрасывающися пирропатроном.Это надо так как если откажет мотор или закончится топливо или иное обстоя тельство,то самолёт должен целёхоньким приземлиться.Возможно, разработать самолёт с добавычном вертолётным винтом , который будет необходим в отсутствии взлётной площадки ,а также посадки.
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2
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Горожанин07 марта 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Прошу сделать как минимум для этого самолёта общий парашут выбрасывающися пирропатроном.Это надо так как если откажет мотор или закончится топливо или иное обстоя тельство,то самолёт должен целёхоньким приземлиться.Возможно, разработать самолёт с добавычном вертолётным винтом , который будет необходим в отсутствии взлётной площадки ,а также посадки.
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Оставьте это специалистам.
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 18:45
Наконец что то гражданское выпустят.если на словах не останется
0
5
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marex07 марта 2018, 18:49
не выпустят 30 шт за 2018 год. спорнем на пузырь шнапса?
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Горожанин07 марта 2018, 19:20
Трактор, никогда летать.не будет. Собраный ползать, летать не может:-P
Лучший комментарий
2
12
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Давно живу07 марта 2018, 19:25
Готовимся к очередным срочным новостям "разбился летающий трактор"
2
11
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Горожанин07 марта 2018, 19:31
Не поверю , что эти затраты для того, чтобы спасать леса от вредителей . Если из текста убрать всю воду - то получается ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ.
1
2
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Горожанин07 марта 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Готовимся к очередным срочным новостям "разбился летающий трактор"
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Ага, гусеница на ходу отвалилась, пьяный тракторист со штурвалом и стюардессой из кабины выпали.
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7
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Горожанин07 марта 2018, 19:47
Кто там собирает грибы , ягоды , дрова , шишки ? П-зда вам всем !
1
10
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Горожанин07 марта 2018, 20:06
Писарей много... Реально что то делающих мало... Молодцы !!!
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1
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Горожанин07 марта 2018, 20:11
В СССР не было такого количества КЛЕЩЕЙ в лесах , в парках города , во дворах домах и т. д . Раньше была систематическая обработка лесов ! САМОЛЁТИКИ БУДУТ , а обработка лесов будет ? ? ? Или появятся новые миллиардеры ! !
0
5
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Горожанин07 марта 2018, 20:38
За два дня две авиакатастрофы. Теперь и летаюшие ДТ-54. Вот звездопад будет.
0
5
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Горожанин07 марта 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
В СССР не было такого количества КЛЕЩЕЙ в лесах , в парках города , во дворах домах и т. д . Раньше была систематическая обработка лесов ! САМОЛЁТИКИ БУДУТ , а обработка лесов будет ? ? ? Или появятся новые миллиардеры ! !
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Нынче хоть что построят, только не будет. Всё будет упираться в бабло. Нефть то, в карман отдельным личностям бабло приносит.А с народа скоро, брать.нечего будет.
0
3
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Давно живу07 марта 2018, 20:55
В ответ на комментарий пользователя
Ага, гусеница на ходу отвалилась, пьяный тракторист со штурвалом и стюардессой из кабины выпали.
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На лету)
0
2
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Владимир07 марта 2018, 21:37
Тракторы летающие. Коровы еще не лятают.
0
1
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Горожанин07 марта 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
На лету)
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И как в лучшем голливудском кино стали поднимать демографию.
0
0
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Владимир07 марта 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
В СССР не было такого количества КЛЕЩЕЙ в лесах , в парках города , во дворах домах и т. д . Раньше была систематическая обработка лесов ! САМОЛЁТИКИ БУДУТ , а обработка лесов будет ? ? ? Или появятся новые миллиардеры ! !
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Да уж.,раньше ''клещей '' столько не было. Люди жили богато.
0
3
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Горожанин07 марта 2018, 21:47
В Татарстане выпустят? А на каком заводе, ась?
Неужто на 22-м, КАПО? :-D
0
0
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Горожанин07 марта 2018, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Прошу сделать как минимум для этого самолёта общий парашут выбрасывающися пирропатроном.Это надо так как если откажет мотор или закончится топливо или иное обстоя тельство,то самолёт должен целёхоньким приземлиться.Возможно, разработать самолёт с добавычном вертолётным винтом , который будет необходим в отсутствии взлётной площадки ,а также посадки.
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Так этот самолёт как раз парашютом и оснащен! Это казанская фирма мвен - их разработка.
0
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Горожанин07 марта 2018, 22:58
:-D
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Трофим08 марта 2018, 01:13
да все давно придумано ))))
0
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Горожанин08 марта 2018, 01:21
Җитәкчеләребез уңайлы рәхәт.күбрәк ильсур исемле.буш вакытта трактордан карап калырга да җайлы...мөхәммәтҗанов икрам.рәхмәт барчасына да.күбрәк сәләм инде..привет аңламаган кешегә.аңлатырлар тагын.
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