Завтра в Казани ожидается -15 градусов

Завтра, 8 марта, в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, в низинах до -19 градусов. Максимальная температура воздуха днем 5-7 градусов мороза. На дорогах гололедица.