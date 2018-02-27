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Официально: первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района

Официально: первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района
16+
Фото: "Татар-информ"

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Марат Гафаров стал руководителем исполкома Дрожжановского района. Соответствующая информация появилась на сайте района.

На заседании местного Совета все депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Так, Гафаров обозначил следующие направления своей деятельности: обеспечение района питьевой водой, строительство дорог, привлечение инвесторов для создания дополнительных рабочих мест.

Напомним, с 10 февраля Марат Гафаров был исполняющим обязанности руководителя исполкома Дрожжановского района.

Справка

Марат Гафаров родился в Зеленодольском районе. Работал в Госсовете РТ, в Аппарате президента РТ. Также работал в Нурлатском, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах РТ. С 2014 года занимал пост первого замглавы минтруда РТ.

Люция Кашапова, 07.03.2018, 15:18
Тэги: Назначения
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Комментарии

Газелист07 марта 2018, 15:24
Круговорот министров и глав в природе...
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин07 марта 2018, 16:20
Поэтому, ничего в лучшую сторону не меняется. Застой.
0
7
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Горожанин07 марта 2018, 16:30
Игра в "пятнашки".
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 16:31
Zanitasti naselenija i tryda ctoli..raboty najdet.marat gafarow.myxametzijanow ikram..raxmat.
0
0
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Горожанин07 марта 2018, 17:26
Вес народ татарстана аплодирует
0
4
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Анонимус07 марта 2018, 17:31
А это были новости из Изгаиля.
0
3
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Горожанин07 марта 2018, 19:41
Марат прошёл хорошую стажировку в рыб слободе.его наставник бывший глава илхам волеев который снял с района последние трусы.
0
1
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Горожанин07 марта 2018, 20:17
Весь Дрожжановский район будет трудоустроен !
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Весь Дрожжановский район будет трудоустроен !
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В каком районе, точнее регионе?
0
1
Согласны с автором?
Горожанина07 марта 2018, 22:48
Все районы перебрал,попробовал,а лучше нигде не стало.
0
0
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будда08 марта 2018, 01:25
это чей же родственничек?
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