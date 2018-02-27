Официально: первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Марат Гафаров стал руководителем исполкома Дрожжановского района. Соответствующая информация появилась на сайте района.

На заседании местного Совета все депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Так, Гафаров обозначил следующие направления своей деятельности: обеспечение района питьевой водой, строительство дорог, привлечение инвесторов для создания дополнительных рабочих мест.

Напомним, с 10 февраля Марат Гафаров был исполняющим обязанности руководителя исполкома Дрожжановского района.

Справка



Марат Гафаров родился в Зеленодольском районе. Работал в Госсовете РТ, в Аппарате президента РТ. Также работал в Нурлатском, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах РТ. С 2014 года занимал пост первого замглавы минтруда РТ.