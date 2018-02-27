В Татарстане завели дело на депутата, который украл на мостах около 5 млн рублей

В Альметьевском районе Татарстана завели дело на депутата Совета Муслюмовского сельского поселения 51-летнего Игоря Бубекова и его супругу - председателя финансово-бюджетной палаты исполнительного комитета Муслюмовского района 44-летнюю Наилю Бубекову. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в августе 2016 года подозреваемые, которые являются директорами и учредителями ООО "Тимерче" и ООО "ЭлектроАрматура", без проведения аукциона и заключения контрактов изготовили арочные и вантовые мосты для набережной реки Ик.

При этом Бубекова подделала фиктивные документы по проведению аукционов и заключению муниципальных контрактов, по результатам которых победителем было определено МУП "Хозяйственное обеспечение", после этого данной компании из бюджета на счет поступило около 6 млн рублей, которые в дальнейшем были переведены на счета предприятий "Тимерче" и "ЭлектроАрматура". При этом, согласно расчетам, стоимость мостов в реальности составила около 1 млн рублей, таким образом бюджету был нанесен ущерб около 5 млн рублей.

По данным фактам возбуждено дело по статьям "мошенничество", "превышение служебных полномочий" и "пособничество в превышение служебных полномочий", свою вину подозреваемые признали.