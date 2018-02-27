8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты

Адель Ягудин, бизнесмен
https://www.instagram.com/adelyagudin/
Адель - успешный предприниматель. Е ему принадлежит сеть кофеен Cava, мужское ателье INDEVER и барбершоп BoyCut. В свободное время любит играть в хоккей.
Владимир Жирнов, музыкант
https://www.instagram.com/vladimirjirnov/
Владимир - гитарист, основатель рок-группы "Прогульщики". Ведет активный образ жизни, играет в футбол, умеет хорошо готовить.
Рифат Жемалетдинов, футболист
https://www.instagram.com/rifatzhemaletdinov/
Нападающий клуба "Рубин". Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет. Его хобби — рыбалка. Себя считает интровертом, но подчеркивает, что преображается, выходя на поле.
Марсель Нигметзянов, бизнесмен
Эмилио Гансалес, фотограф
https://www.instagram.com/emiliogansales/
Один из самых известных фотографов Казани, его можно увидеть в ночных заведениях города на концертах звезд.
Тагир Метшин, сын мэра Казани
Тагир Метшин уже успел побывать заместителем генерального директора футбольного клуба "Рубин", где отвечал за установление коммуникаций между иностранными и местными футболистами. 30 августа 2016 года завершил конноспортивную карьеру, выиграв скачку на Кубок Казанского кремля. Учится на юрфаке КФУ.
Лоран Алекно, волейболист
https://www.instagram.com/loran_alekno/
Связующий волейбольного клуба "Зенит", сын волейболиста и тренера клуба Владимира Алекно. Родился во Франции, с 13 лет живет в Казани.
Сергей Шерстнев
https://www.instagram.com/sherstnev/
Журналист, редактор, телеведущий телекомпании "Эфир". Активно занимается фитнесом, участвовал в турнирах, к которым готовился под рукодством неоднократной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Быстровой. Год назад начал изучать украинский язык, на что тратит порядка 2-3 часов в день, слушая радиопрограммы, фильмы, сериалы, песни и аудиокниги, занимается с репетитором. Как результат - свободное понимание и общение, чтение литературы в оригинале.