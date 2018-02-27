8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты

Портал ProKazan.ru в честь 8 марта подготовил топ мужчин, на которых точно стоит обратить внимание

Адель Ягудин, бизнесмен

https://www.instagram.com/adelyagudin/

Адель - успешный предприниматель. Е ему принадлежит сеть кофеен Cava, мужское ателье INDEVER и барбершоп BoyCut. В свободное время любит играть в хоккей.

Владимир Жирнов, музыкант

https://www.instagram.com/vladimirjirnov/

Владимир - гитарист, основатель рок-группы "Прогульщики". Ведет активный образ жизни, играет в футбол, умеет хорошо готовить.

Рифат Жемалетдинов, футболист

https://www.instagram.com/rifatzhemaletdinov/

Нападающий клуба "Рубин". Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет. Его хобби — рыбалка. Себя считает интровертом, но подчеркивает, что преображается, выходя на поле.

Марсель Нигметзянов, бизнесмен

https://vk.com/id16273596

Марсель - основатель успешной и динамично развивающейся ИТ-компании "Казань-Телематика", которая признана профессиональным сообществом как одна из самых успешных ИТ-компаний Поволжья.

Эмилио Гансалес, фотограф

https://www.instagram.com/emiliogansales/

Один из самых известных фотографов Казани, его можно увидеть в ночных заведениях города на концертах звезд.

Тагир Метшин, сын мэра Казани

https://vk.com/id321914716

Тагир Метшин уже успел побывать заместителем генерального директора футбольного клуба "Рубин", где отвечал за установление коммуникаций между иностранными и местными футболистами. 30 августа 2016 года завершил конноспортивную карьеру, выиграв скачку на Кубок Казанского кремля. Учится на юрфаке КФУ.

Лоран Алекно, волейболист

https://www.instagram.com/loran_alekno/

Связующий волейбольного клуба "Зенит", сын волейболиста и тренера клуба Владимира Алекно. Родился во Франции, с 13 лет живет в Казани.

Сергей Шерстнев

https://www.instagram.com/sherstnev/

Журналист, редактор, телеведущий телекомпании "Эфир". Активно занимается фитнесом, участвовал в турнирах, к которым готовился под рукодством неоднократной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Быстровой. Год назад начал изучать украинский язык, на что тратит порядка 2-3 часов в день, слушая радиопрограммы, фильмы, сериалы, песни и аудиокниги, занимается с репетитором. Как результат - свободное понимание и общение, чтение литературы в оригинале.