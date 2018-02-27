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8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты

8 завидных холостяков Казани: бизнесмены, спортсмены и музыканты
16+
Фото: соцсети
Портал ProKazan.ru в честь 8 марта подготовил топ мужчин, на которых точно стоит обратить внимание

Адель Ягудин, бизнесмен

https://www.instagram.com/adelyagudin/ 

Адель - успешный предприниматель. Е ему принадлежит сеть кофеен Cava, мужское ателье INDEVER и барбершоп BoyCut. В свободное время любит играть в хоккей. 

Владимир Жирнов, музыкант 

https://www.instagram.com/vladimirjirnov/ 

Владимир - гитарист, основатель рок-группы "Прогульщики". Ведет активный образ жизни, играет в футбол, умеет хорошо готовить. 

Рифат Жемалетдинов, футболист

https://www.instagram.com/rifatzhemaletdinov/

Нападающий клуба "Рубин". Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет. Его хобби — рыбалка. Себя считает интровертом, но подчеркивает, что преображается, выходя на поле.

Марсель Нигметзянов, бизнесмен 

https://vk.com/id16273596 

Марсель - основатель успешной и динамично развивающейся ИТ-компании "Казань-Телематика", которая признана профессиональным сообществом как одна из самых успешных ИТ-компаний Поволжья. 

Эмилио Гансалес, фотограф 

https://www.instagram.com/emiliogansales/ 

Один из самых известных фотографов Казани, его можно увидеть в ночных заведениях города на концертах звезд. 

Тагир Метшин, сын мэра Казани

https://vk.com/id321914716

Тагир Метшин уже успел побывать заместителем генерального директора футбольного клуба "Рубин", где отвечал за установление коммуникаций между иностранными и местными футболистами. 30 августа 2016 года завершил конноспортивную карьеру, выиграв скачку на Кубок Казанского кремля. Учится на юрфаке КФУ.

Лоран Алекно, волейболист

https://www.instagram.com/loran_alekno/ 

Связующий волейбольного клуба "Зенит", сын волейболиста и тренера клуба Владимира Алекно. Родился во Франции, с 13 лет живет в Казани. 

Сергей Шерстнев 

https://www.instagram.com/sherstnev/ 

Журналист, редактор, телеведущий телекомпании "Эфир". Активно занимается фитнесом, участвовал в турнирах, к которым готовился под рукодством неоднократной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Быстровой. Год назад начал изучать украинский язык, на что тратит порядка 2-3 часов в день, слушая радиопрограммы, фильмы, сериалы, песни и аудиокниги, занимается с репетитором. Как результат - свободное понимание и общение, чтение литературы в оригинале. 

Женя Потехина, 08.03.2018, 12:00
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

******08 марта 2018, 09:16
Почему нет в списке сантехников, водителей, грузчиков, токарей ?
Простой народ уже быдло что ли ?
>-(
Лучший комментарий
2
32
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Горожанин08 марта 2018, 09:19
В ответ на комментарий пользователя
Почему нет в списке сантехников, водителей, грузчиков, токарей ?
Простой народ уже быдло что ли ?
>-(
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Да! При капитализме обычный трудовой народ Б@дло! Ты человек только если у тебя есть много денег!
3
18
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Горожанин08 марта 2018, 12:10
Так это, не завидные женихи получается, а ущербные, раз у них нет.жён и детей.
3
18
Согласны с автором?
Нечто08 марта 2018, 12:10
Ба, че Шерстнев развелся чтоли?
0
12
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Горожанин08 марта 2018, 12:15
Возможно , только из всей компании , только один Шерстнёв , добился сам своим трудом , без бобла родителей и блата ! Кажется его папашка учился в КАТ .?
0
9
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Андрей08 марта 2018, 12:17
Собрание колхозников
2
5
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:25
Шерстнев не староват женихаться?
2
13
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Шерстнев не староват женихаться?
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И в 75 женихаются :-D
0
9
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Горожанин08 марта 2018, 12:34
Вильданке мужа ищете?
0
0
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Горожанин08 марта 2018, 12:36
Шерстневу на пенсию уже пора, а он все в женихи метит )))) Маленькие люди большие комплексы это про него
2
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:46
Я не понял где моя фото ?? Икрам
0
5
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:51
:-D:-D:-D:-D ой ща оббосусь.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:57
:-D Особенно особенный ! Начинал всё банально -обычная школа, первый заработок от раздачи листовок. Безумный гений, заядливый трудяга,.Чтобы добиться успеха- вложил душу, прошёл непростой путь взлётов и падений, бессонных ночей и громадных долгов,преодолел критику конкуренции,. начал с нуля и достиг ВЕРШИНЫ.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Ба, че Шерстнев развелся чтоли?
Развернуть
А что он, не человек, что ли?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял где моя фото ?? Икрам
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Зомби не проявляются на фото.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:11
ИКРАМ ! ВАШЕМУ ФОТО за горизонтом ?
0
0
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Горожанин08 марта 2018, 13:28
Мой 6-ой
0
0
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Горожанин08 марта 2018, 13:29
:-P
0
5
Согласны с автором?
Рр08 марта 2018, 13:36
Метшин тут точно лишний
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Метшин тут точно лишний
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Лошадка убежала.
0
1
Согласны с автором?
Ага08 марта 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Лошадка убежала.
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Скорее, растащили.
0
0
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Горожанин08 марта 2018, 14:12
Какое счастье. Не перевелись еще мужики в Казани.
0
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