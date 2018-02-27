В школах Казани открыли фотовыставку, где водопад сравнили с высотками КФУ

Во всех 162 школах Казани сегодня открылась постоянно действующая фотовыставка "Моя Россия", все фото снабжены сравнениями, которые облегчают восприятие информации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На 20 широкоформатных фотографиях показаны природные памятники и достопримечательности, раскрывающие географию России, к примеру, глубину кимберлитовой трубки алмазного карьера "Мир" на фото сравнивают с расстоянием от Спасской башни до Александровского пассажа. Длина Кунгурской пещеры равна расстоянию между станциями метро "Проспект Победы" и "Суконная слобода", а водопад Текелю на Оби – чуть выше высоток КФУ.

- Я надеюсь, что выставка в школе станет темой для разговора дома за чашкой чая, когда дети смогут поразить своих родителей знаниями и заразить интересом к неисчерпаемым красотам России, — заявил во время посещения выставки мэр города Ильсур Метшин.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани в текущем году построят четыре школы. При этом в Татарстане за 10 лет было построено больше школ, чем за предыдущие десятилетия.