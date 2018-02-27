В Челнах собираются бесплатно кормить всех школьников из многодетных семей‍

В Набережных Челнах собираются бесплатно кормить всех школьников, которые воспитываются в семьях, где трое и более детей. Такойвопрос рассмотрят депутаты горсовета, сообщил сегодня на заседании мэр города Наиль Магдеев

- Я думаю, правильное решение мы приняли, что за счет допдоходов обеспечили бесплатным питанием школьников в семьях, где не только пять детей и более, но и в тех, где четверо. Но сегодня уже есть обращения снизить этот уровень, чтобы бесплатно питались и те школьники, где в семьях трое детей. Понятно, что все упирается в деньги, — заявил мэр.

Мэр предложил вернуться к рассмотрению вопроса к 1 сентября.

Напомним, в Казани с 7 ноября в школах повысилась стоимость питания. Со второй четверти для учеников начальных классов стоимость одноразового питания с 58 рублей повысится до 62 рублей, двухразового — с 80 до 88 рублей. А для учеников 5-11 классов стоимость школьного питания увеличится с 58 до 65 рублей.