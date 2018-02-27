Выборы нового ректора КНИТУ-КХТИ собираются провести 15 марта

Программы кандидатов опубликованы на сайте университета

В КНИТУ-КХТИ предложили провести выборы ректора 15 марта — во время конференции работников и обучающихся. Это предложение будет рассмотрено в минобрнауки России, сообщает пресс-служба вуза.

До этого времени кандидатам на пост ректора предстоит встретиться с коллективами структурных подразделений университета.

Программы кандидатов опубликованы на сайте университета, там же можно задать вопрос кандидату.

Напомним, ранее задержали директора института дополнительного профессионального образования КНИТУ-КХТИ Василия Иванова, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. "Эпизоды связаны с фиктивным трудоустройством Иванова и ряда его подчиненных в одном из подведомственных учреждений", - говорилось ранее.

14 декабря Московский суд Казани приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии проректора по научной работе КНИТУ им. Кирова профессора Ильдара Абдуллина за хищение более 56 млн рублей, выделенных вузу на закупку лабораторного оборудования в рамках федеральных программ.