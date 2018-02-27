В Татарстане полицейские вместо контрафакта изъяли у бизнесмена легальный алкоголь

Сотрудники полиции Балтасинского района РТ вместо контрафакта трижды изымали у бизнесмена легальный алкоголь. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, в ОМВД России по Балтасинскому району поступило сообщение о том, что в магазине «Светофор» торгуют контрафактным алкоголем. На основании этой информации в марте 2017 года был проведен осмотр магазина, в ходе которого было изъято 2200 бутылок водки и 180 бутылок коньяка. Однако на момент изъятия алкоголь признаков подделки не имел.

- Несмотря на это, часть продукции была возвращена в магазин только в сентябре 2017 года, а большая часть – в январе 2018 года. При этом алкоголь хранился в подвальном помещении отдела полиции в нарушении необходимых условий, - сообщили в ведомстве.

Через месяц полицейские изъяли в этом же магазине 160 бутылок водки и 240 бутылок вискового напитка. По результатам проведенных экспертиз, водка была возвращена в магазин в сентябре, а остальное только в январе 2018 года.

- В феврале этого года полицейские вновь провели рейд в этом магазине, в ходе которого изъяли 146 бутылок коньяка. При этом эта партия коньяка ранее уже изымалась и по ней имелось заключение эксперта, согласно которому продукция соответствует требованиям ГОСТ, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.