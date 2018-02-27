В Татарстане женщина незаконно загородила забором выход к озеру Отарское

В Татарстане жительница поселка Отары незаконно загородила забором выход к озеру Отарское. Нарушение выявили инспекторы Минэкологии РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект был расположен на расстоянии 1,2 метра от озера, что является нарушением.

- За факт самовольного захвата береговой полосы экологи привлекли собственницу забора к административной ответственности, - говорится в сообщении.

Кроме того, экологии выдали предписание о его устранении. Но в установленный срок забор не был демонтирован. Тогда экологи обратились с исковым заявлением в Приволжский районный суд Казани.

- Жительница поселка также проигнорировала решение суда. Она попыталась обжаловать его в Верховном суде РТ, но тот также признал действия жительницы незаконными, - добавили в ведомстве.