В Казани к ЧМ-2018 откроют парк футбола

В Казани к чемпионату мира по футболу на Ярмарочной площади у Центрального стадиона откроют парк футбола, сообщает пресс-служба мэрии города.

Парк будет работать всего два дня 5 и 6 мая. Организаторы мероприятия отмечают, что гостей ждет разнообразная программа: футбольные игры, мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, а также аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи ЧМ-2018. Вход в парк будет бесплатным.

Кстати, в прошлом году во время Кубка конфедераций-2017 в Казани уже работал подобный парк. Тогда на его открытие приехали экс-игрок «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо, экс-полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и другие знаменитости.