В Казани напротив рынка «Порт» мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа

В Казани на стройке напротив рынка «Порт» мужчина упал с высоты. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Денис. Данную информацию ProKazan.ru подтвердили в УМВД Казани.

Трагедия произошла сегодня утром.

- Мужчина упал примерно с высоты пятого этажа, - рассказал очевидец.

Рабочий скончался на месте. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.