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Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии

Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии
16+
Фото: mil.ru

На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 был генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев. Об этом сообщает РБК, также СМИ опубликовали полный список погибших. При этом в данном списке нет Басирова Руслана из Казани и Питимирова Дмитрия из Аксубаевского района, о которых сообщают другие татарстанские СМИ со ссылкой на авиационный тематический ресурс ForumAvia.

Новый список:

1. командир экипажа, майор Смирнов С.Г
2. старший лейтенант Сафронов Д.В.
3. старший лейтенант Панов М.А.
4. старший лейтенант Алтунин К.Н.
5. сержант Осипкин А.В.
6. старший сержант Епифанов
7. капитан 1 ранга Сачук А.Н.
8. капитан 1-го ранга Моисеев М.А.
9. полковник Федун С.В.
10. майор Морозов А.Л.
11. старший сержант Лушков С.В.
12. прапорщик Григорьев М.А.
13. капитан Горбань К.А.
14. капитан Гайдарханов Э.С.
15. младший сержант Белов А.И.
16. старший сержант Богатырев З.М.
17. майор Маунев М.И.
18. капитан Пыленок А.А.
19. капитан Шейнцвит С.В.
20. старший прапорщик Грабовский С.В.
21. майор Чагин Е.В.
22. капитан Труфанов А.В.
23. майор Кукушкин Д.И.
24. старший лейтенант Шевченко А.А.
25. ефрейтор Коломойцев И.К.
26. майор Микрюков В.В.
27. капитан медицинской службы Распутин Н.Б.
28. сержант Сереженков Е.А.
29. младший сержант Чапдаров Б.Р.
30. старший лейтенант Левчук Г.С.
31. генерал-майор Еремеев В.Г.

В Минобороны официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров. По данным ведомства, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.

Предварительной причиной авиакатастрофы в Минобороны РФ назвали техническую неисправность.

N. Vildanov, 07.03.2018, 10:33
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 10:54
ага, неисправность...пзрк называется
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9
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Горожанин07 марта 2018, 10:58
А Путин три раза уже трепал что вывел оттда войска.
Лучший комментарий
4
29
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Горожанин07 марта 2018, 11:00
Кто поверил обещаниям, что жертв военных.людей не будет и ''работать '' будет только техника? Не одного.обещания не исполнено и не будет исполнятся. Не тешьте себя надеждами.
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Горожанин07 марта 2018, 11:10
Откуда там войска вывели? Снятьшойгу он чтоприказы СМоГОПУТИНА НВЫПОЛНЯЕТ сказано ЧТО ПОБЕДИЛИ всех вывели что за яигня что шойгу себепозволяет? ТАМ НЕТ НАШИХ ВОЙСК! не должно быть Путин же сказал ашойгу саботрует ...надо шойгу подтрибунал
5
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Солидный человек07 марта 2018, 11:16
Не стоит отдыхать на курортах Сирииского края
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7
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Горожанин07 марта 2018, 11:17
В конце правления, Брежнев ввел войска в Афганистан. Просто захватом дворца Амина, не обошлось. Солдаты, офицеры, гражданские стали погибать Цинкоаые гробы стали приходить в Союз. Ельцин принял решение ввести войска в Чечню против Дудаева, война там затянулась. Выхода нет. Молодым ребятам, чеченцы головы... Вся страна была против этой войны, матери солдат военкомата осаждали, что их сыновей вернули домой с этой войны. Немцов с амбарной книгой ходил, подписи собирал против войны в Чечне.Тогда Ельцин выступил и сказал - ''подписи против войны, любой собрать может, а вот как остановить эту арену? '' Вот и... был. А сейчас Сирия и жертвы и не первый раз это.
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6
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Владимир Поляков07 марта 2018, 11:18
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
6
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Горожанин07 марта 2018, 11:26
Увязнем как в Афганистане.
3
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Горожанин07 марта 2018, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Увязнем как в Афганистане.
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Восток, дело тонкое Вол.. Владимир.
3
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Оксана07 марта 2018, 11:35
39 погибших, опубликовали остальные 8 человек куда делись
0
0
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Горожанин07 марта 2018, 11:58
Генерал-майор, 26 офицеров, и контрактники - этих вообще никто не считает
0
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горожанин07 марта 2018, 12:04
Наши правители отлично умеют развязывать войны, а их заканчивать, это для них ниже достоинства. Пушечного мяса у них в избытке.
1
5
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Горожанин07 марта 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
39 погибших, опубликовали остальные 8 человек куда делись
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Ходят слухи что Герасимов подох.
2
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Горожанин07 марта 2018, 12:10
90% комментариев написано мразями.
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5
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Абу Идрис07 марта 2018, 12:18
Всевышний Аллах покарал кафиров и муртадов.
Аллаху Акбар!
6
1
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горожанин07 марта 2018, 12:19
39 отпускников, как говорит Путин.
0
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Абу Идрис07 марта 2018, 12:20
Каждый холуй преступного режима русни должен находится в аду,каждая собака.
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Горожанин07 марта 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Каждый холуй преступного режима русни должен находится в аду,каждая собака.
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А ты чей холуй?
0
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Светлана Якубовская07 марта 2018, 12:30
А главное - никому их не жалко. Даже собственным жёнам и матерям. Иначе, не пустили бы убивать других.
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Горожанин07 марта 2018, 12:31
Опять срач. Людей не.осталось, благодаря трём правителям.
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Салман07 марта 2018, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Всевышний Аллах покарал кафиров и муртадов.
Аллаху Акбар!
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ИншАлла!
2
1
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Горожанин07 марта 2018, 13:03
Кто- то слишком много знал.
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