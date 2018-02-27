Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии

На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 был генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев. Об этом сообщает РБК, также СМИ опубликовали полный список погибших. При этом в данном списке нет Басирова Руслана из Казани и Питимирова Дмитрия из Аксубаевского района, о которых сообщают другие татарстанские СМИ со ссылкой на авиационный тематический ресурс ForumAvia.

Новый список:

1. командир экипажа, майор Смирнов С.Г

2. старший лейтенант Сафронов Д.В.

3. старший лейтенант Панов М.А.

4. старший лейтенант Алтунин К.Н.

5. сержант Осипкин А.В.

6. старший сержант Епифанов

7. капитан 1 ранга Сачук А.Н.

8. капитан 1-го ранга Моисеев М.А.

9. полковник Федун С.В.

10. майор Морозов А.Л.

11. старший сержант Лушков С.В.

12. прапорщик Григорьев М.А.

13. капитан Горбань К.А.

14. капитан Гайдарханов Э.С.

15. младший сержант Белов А.И.

16. старший сержант Богатырев З.М.

17. майор Маунев М.И.

18. капитан Пыленок А.А.

19. капитан Шейнцвит С.В.

20. старший прапорщик Грабовский С.В.

21. майор Чагин Е.В.

22. капитан Труфанов А.В.

23. майор Кукушкин Д.И.

24. старший лейтенант Шевченко А.А.

25. ефрейтор Коломойцев И.К.

26. майор Микрюков В.В.

27. капитан медицинской службы Распутин Н.Б.

28. сержант Сереженков Е.А.

29. младший сержант Чапдаров Б.Р.

30. старший лейтенант Левчук Г.С.

31. генерал-майор Еремеев В.Г.

В Минобороны официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров. По данным ведомства, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.

Предварительной причиной авиакатастрофы в Минобороны РФ назвали техническую неисправность.