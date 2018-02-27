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В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин

В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
16+
Фото: kprf.ru
Встречу с избирателями планируют провести 13 марта

В Казань 13 марта прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Об этом в соцсети сообщил глава его предвыборного штаба в Татарстане Артем Прокофьев.

По словам Прокофьева, встречу с избирателями планировали провести в КРК «Пирамида». Однако «Пирамида» выступление Грудинина оценила в Казани в два раза выше, чем концерты эстрадных звезд.

Так, прайс-лист концертного зала «Пирамида» стартует от 15 тысяч рублей за час.  А аренда концертного зала для выступлений звезд шоу-бизнеса оценивается в 200-250 тысяч рублей.

- Когда при заключении договора выяснилось, что для Грудинина цена зала выросла более, чем в два раза и составила 500 тыс рублей, - написал он.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. 

Люция Кашапова, 07.03.2018, 09:46
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 09:57
Нам татарам всё равно что мёд, что *овно, мёд даже слаще! (КВН)
18
9
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Горожанин07 марта 2018, 09:59
Спектакль "Выборы2018" продолжается)
11
15
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Горожанин07 марта 2018, 10:06
Достойных кандидатов нет!
13
17
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Анвар07 марта 2018, 10:07
Проказа , вопрос к тебе. Почему когда Анальный и Собчачка приезжала ты финансовую сторону не раскрывала???
17
8
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Русский обыватель07 марта 2018, 10:10
Голосуйте за Путина - он обещал наконец-то сделать все что обещал сделать предыдущие 20 лет подряд!
22
23
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Горожанин07 марта 2018, 10:12
Для чинариков бабло выше всего,за него они и родину и народ продадут.Фамилия Грудинин вызывает жуткий страх улюбого корумпирова
13
11
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Горожанин07 марта 2018, 10:12
БЭдный еврей! И тут их обижают. Так что название мороженого вполне отражает реальность и ничего оскорбительного нет.
13
4
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Горожанин07 марта 2018, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
Голосуйте за Путина - он обещал наконец-то сделать все что обещал сделать предыдущие 20 лет подряд!
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На дедушку надейся, да сам не оплошай. Никто тебе наворованное.за 27 лет.,просто так не отдаст. :-P
10
11
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Горожанин07 марта 2018, 10:20
Да здравствует лидер номер 1 в списке на пост президента. Да здравствует Грудинин П.Н. вождь обманутых перестройкой и руководитель народных масс всего мира.
14
17
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Горожанин07 марта 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Сталинист, миллиардер, олигарх в одном лице.
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А Путин что бедный что ли или его друзья! Грудинин бизнесмен, но он не так богат как Путин и его окружение
16
22
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Горожанин07 марта 2018, 10:45
За грудинина.
13
24
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Горожанин07 марта 2018, 10:53
Почему они его так боятся?
9
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руслан07 марта 2018, 11:40
получится как в сша ,все думают выиграет путин ,а победит грудинин -власти и алигархи его боятся как огня....столько поноса на него льют ,аж смешно.
8
10
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Горожанин07 марта 2018, 11:55
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!
Лучший комментарий
3
42
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Дмитрий07 марта 2018, 12:02
Люди просыпайтесь и голосуйте за Грудинина !! Хватит все это терпеть !! Терпеть скотское отношение власти !! Весь этот беспредел и разворовывание страны !!! Все что говорят про Грудинина по телевизору ,это ложь !! Ни верьте телевизору люли , они лгут нам , так же как и сам президент , лжец !!!
10
11
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Дмитрий07 марта 2018, 12:04
Скажите , а где будет встреча проходить в итоге ??
7
4
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горожанин07 марта 2018, 12:12
Путин - самоизвращениц, уже не знает как ещё поизгаляться над правом народа выбирать.
5
4
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горожанин07 марта 2018, 12:14
Грудинино оказался не так управляем для кремля как Зюганшин.
3
4
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горожанин07 марта 2018, 12:16
Извращенец Путин, что сделал с выборами за 18 лет.Превратил их в породию на выборы.
4
5
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Горожанин07 марта 2018, 12:18
Я за Путина.
9
7
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Горожанин07 марта 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Да здравствует лидер номер 1 в списке на пост президента. Да здравствует Грудинин П.Н. вождь обманутых перестройкой и руководитель народных масс всего мира.
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Вот именно "масс"- серых, однородных, тупых масс, а не ЛИЧНОСТЕЙ
3
2
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Горожанин07 марта 2018, 12:24
Грудинин, и только он, верю в него!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:25
От какого народа? Вам показали кусок райской жизни в одном колхозе вы и растаяли, почему грудинин до сих пор председатель колхоза, а не глава района, или губернатор области. забыли как в 90-е заманивали сладкими сказками, хотите опять на рельсы? РОССИЯ не колхоз
5
3
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:34
кал хоз имени ленина
0
4
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Горожанин07 марта 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!
Развернуть
Какого народа? Грудинин - ЕВРЕЙ, и он никогда не будет выражать интересы русского человека.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Извращенец Путин, что сделал с выборами за 18 лет.Превратил их в породию на выборы.
Развернуть
Посмотри. Подумай,если есть чем.
https://m.youtube.com/watch?v=-0ig_DVTaOU
4
0
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Горожанин07 марта 2018, 12:36
После победы Грудинина, ждём с нетерпением в Казань расстрельную команду!
Пора готовить список!
2
0
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:38
Мы ждём перемен!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:39
В ответ на комментарий пользователя
От какого народа? Вам показали кусок райской жизни в одном колхозе вы и растаяли, почему грудинин до сих пор председатель колхоза, а не глава района, или губернатор области. забыли как в 90-е заманивали сладкими сказками, хотите опять на рельсы? РОССИЯ не колхоз
Развернуть
Ну и за кого голосовать? За лысого и от ботокса заплывшими глазами Путина? Грудинин хоть симпатиШный:-P
1
1
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Горожанин07 марта 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!
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:-D
Одного парня заколдовала колдунья: он мог говорить только 1 слово в год. И вот этот парень влюбился. Он 18 лет не говорил ни слова и накопил 18 слов. Подошёл к девушке и сказал:
«Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!»
:-D
Цитата Николаса Кейджа, которая "взорвала" соцсети: "Я на выборы в России никогда не ходил, но в этот раз точно пойду голосовать за Грудинина. Кандидат от народа!"
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Ну и за кого голосовать? За лысого и от ботокса заплывшими глазами Путина? Грудинин хоть симпатиШный:-P
Развернуть
Симпатишный - но ЕВРЕЙ
1
1
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Горожанин07 марта 2018, 12:58
Мама у него - Писик
https://
1
1
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Горожанин07 марта 2018, 12:59
Облажался заказов подставил кпрф
1
0
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Горожанин07 марта 2018, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
От какого народа? Вам показали кусок райской жизни в одном колхозе вы и растаяли, почему грудинин до сих пор председатель колхоза, а не глава района, или губернатор области. забыли как в 90-е заманивали сладкими сказками, хотите опять на рельсы? РОССИЯ не колхоз
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У Вас своих глаз нет? Поверните голову направо и налево. Поскребите по сусекам своего головного мозга. Вы разве не видите что вокруг твориться. Прилипалы от власти творят что хотят, все под себя. У Вас еще что то осталось в карманах, приготовьте расстаться. Приготовьтесь на пенсию в 70 лет, дополнительные налоги на все ,что угодно. Правительство нулевое во главе с премьером, что ни закон, то абсурд или закручивание гаек на болт в котором уже давно сорвана резьба. Беспредел чинуш, которые не стесняясь подтасовывают тендеры под свои "карманные" компании, а мелкий бизнес душат по полной. Тут дело даже не в Главнокомандующем, а в обожравшемся окружении. Вот они как раз и боятся потерять кормушку. Для этого, в цивилизованном мире придумали сменяемость власти, а мы стоим на тех же граблях. Грабли называются: - А кто, кроме него? , Лучше него никто не сможет!!! Как бы хуже не было!!!
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₽¥$07 марта 2018, 13:11
За ГРУДИНИНА и.
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Горожанин07 марта 2018, 13:11
И наконец о Грудинине как о политике. Я думаю, за последние 20 с лишним лет буржуазной демократии многие должны были понять, что главное в политике – не слова, обесцененные до предела, а поступки. Поэтому совершенно неважно, какие правильные или неправильные говорит «народный кандидат Грудинин».
Посмотрим на его поступки. Десятилетнее пребывание в партии «Единая Россия» и многолетнее депутатство, железно связанное с «правильными голосованиями». Потом заигрывание с ЛДПР и Жириновским. И лишь потом приход к КПРФ. Но в эту партию липовых коммунистов он на всякий случай так и не вступил! Он же умный как Абрамович – и путь для отступления себе не закрыл:
«Ситуация постоянно меняется, и нужно постоянно корректировать свои действия. Выживает в природе не сильнейший, а тот, кто лучше приспосабливается», – вот золотые его слова. О многом говорят.
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