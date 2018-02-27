В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин

Встречу с избирателями планируют провести 13 марта

В Казань 13 марта прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Об этом в соцсети сообщил глава его предвыборного штаба в Татарстане Артем Прокофьев.

По словам Прокофьева, встречу с избирателями планировали провести в КРК «Пирамида». Однако «Пирамида» выступление Грудинина оценила в Казани в два раза выше, чем концерты эстрадных звезд.

Так, прайс-лист концертного зала «Пирамида» стартует от 15 тысяч рублей за час. А аренда концертного зала для выступлений звезд шоу-бизнеса оценивается в 200-250 тысяч рублей.

- Когда при заключении договора выяснилось, что для Грудинина цена зала выросла более, чем в два раза и составила 500 тыс рублей, - написал он.

Публикация от Артем Прокофьев (@artem_prokofiev) Мар 6, 2018 в 8:05 PST

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.