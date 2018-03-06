В Госкомитете по туризму предостерегли казанцев от завышения цен аренды жилья во время ЧМ

Госкомитет по туризму РТ распространил памятку для желающих сдать жилье в аренду во время чемпионата мира по футболу.

Так, в памятке говорится, что собственник жилья должен проинформировать участкового о намерении сдать квартиру. При этом в ведомстве напоминают, что гостей необходимо зарегистрировать в отделах по вопросам миграции УМВД по месту нахождения жилья: иностранцев – в течение первых суток пребывания, граждан РФ – в течение трех дней.

- Казанцам также не следует завышать цена на предоставляемое жилье, поскольку это негативно может отразиться на репутации владельца и на репутации города, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов назвал абсурдными объявления о сдаче квартир в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки.

- Это полный абсурд. Если собственник сможет сдать жилье по таким ценам кому-то, то мы за него только порадуемся. При этом нужно помнить, что со всех полученных сумм необходимо будет заплатить налог при подаче очередной годовой декларации, – заявил чиновник.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.