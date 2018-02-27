Наверх
В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки
11:19, сегодня14
ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей
12:39, сегодня
В Татарстане женщина незаконно загородила забором выход к озеру Отарское
11:50, сегодня14
"Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу": Розенбаум в Бугульме поработал на скорой помощи
11:49, сегодня5
«Билайн» в Казани расширяет сеть офисов продаж
В Казани к ЧМ-2018 откроют парк футбола
11:21, сегодня2
Реклама
В Казани при православном храме откроют курсы робототехники
11:15, сегодня16
В Казани напротив рынка «Порт» мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа
10:49, сегодня6
Появился подлинный список погибших при крушении самолета в Сирии
10:33, сегодня22
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу появятся экотропы
10:25, сегодня2
Forbes: братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира
10:09, сегодня58
ГИБДД Казани сегодня будет ловить тех, кто не уступает «скорой»
09:49, сегодня7
В Казань прилетит кандидат в президенты РФ Павел Грудинин
09:46, сегодня39
В Татарстане прокуратура проведет проверку мороженого "Бедный еврей"
09:30, сегодня26
Бензиновый ревизор: хорошее ли обслуживание на казанских АЗС?
08:38, сегодня39
Сегодня в Казани ожидается -9 градусов
06:18, сегодня6
В Казани от прессы засекретили доклад прокуратуры РТ о проверках преподавания татарского
18:53, 06.03.201825
В Госкомитете по туризму предостерегли казанцев от завышения цен аренды жилья во время ЧМ
18:15, 06.03.201818
СМИ: в Сирии разбился российский самолет Ан-26, 39 человек погибли
17:37, 06.03.201878
В Татарстане в колонии покончил с собой осужденный
17:10, 06.03.201830
В Казани прошла всероссийская свадебная выставка "Wedding Expo Kazan"
16:58, 06.03.20181
Завтра в Казани ожидается без осадков и 9 градусов мороза
16:29, 06.03.20182
Глава Минобра РТ о татарском: «Я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать»
16:19, 06.03.201887
«АК БАРС» Банк снизил ставки по ипотеке
16:18, 06.03.201815
Производитель «Обамки» из Челнов выпустил мороженое «Бедный еврей»
15:49, 06.03.201862
В России разрабатывают законопроект о страховании средств дольщиков в АСВ
15:48, 06.03.20183
В Татарстане в прошлом году не выпустили за границу около 100 тысяч человек
15:35, 06.03.201812
В Татарстане со дна Камы подняли затонувшее судно
15:06, 06.03.20189
Минниханов поручил увеличить выплаты спортсменам-победителям
14:43, 06.03.201851
В Казани в праздничные дни парковки будут работать бесплатно
14:30, 06.03.201811
Путин отбивает мяч головой прямо в Кремле: президент России снялся в ролике к ЧМ-2018
13:49, 06.03.201844
"Вообще фигня какая-то": опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения
13:45, 06.03.201830
Житель Татарстана потерял в "Татфондбанке" 2,8 млрд рублей
13:22, 06.03.201840
Роспотребнадзор РТ возбудил дело на владельца Чеховского рынка после проверки «Ревизорро»
13:20, 06.03.201814
В Казани экс-начальник колонии брал взятки стройматериалами
12:27, 06.03.20188
Житель Казани пытался провезти поддельную «Виагру» из Китая
12:01, 06.03.20189
В Татарстане в "Народный контроль" пожаловались 150 тысяч раз
11:38, 06.03.201817
В Казани неадекватный пешеход переполз улицу: это попало на видео
11:27, 06.03.201833
Власти Зеленодольска отказали в проведении гей-парада
11:09, 06.03.2018116
«Казанская ярмарка» начала принимать заявки на регистрацию браков
11:07, 06.03.20183
В Казани блогер из Саратова выиграл суд у сотрудников ГИБДД
10:32, 06.03.201838
Домохозяйка из Казани станет новой участницей шоу "Холостяк"
10:29, 06.03.201821
В Казани девушка из-за потери памяти ежедневно переживает развод с мужем
09:59, 06.03.201848
В Казани собираются построить крупнейший в городе концертный зал
09:40, 06.03.201865
Наталия Фишман займется развитием республиканского онкодиспансера в Казани
09:20, 06.03.201844
В России в кинотеатры собираются пускать по паспортам
08:58, 06.03.201824
В Казани открыли надземный пешеходный переход, который строили 10 лет
08:51, 06.03.201834
В Казани из-за загрязнения воздуха закрыли автосалон
08:33, 06.03.201820
Сегодня в Казани ожидается метель и 11 градусов мороза
06:17, 06.03.20184
«Ак Барс» во втором матче плей-офф обыграл «Амур»
21:59, 05.03.20187
В Набережных Челнах «похищение человека» попало на видео
19:04, 05.03.201810
ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,3%
18:45, 05.03.20188
В Татарстане двух сотрудников КФУ поймали на взятке: возбуждено дело
18:35, 05.03.201824
"ГИБДД не ищет виновника ДТП!": в Казани девушка сама ищет того, кто протаранил ее авто
18:18, 05.03.201843
В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей
18:03, 05.03.201862
В Татарстане собака спасла из горящей дачи хозяйку, а сама погибла
17:42, 05.03.201816
В Казани туристов по Старо-Татарской слободе прокатят на электрокарах
17:06, 05.03.20187
Розничный бизнес Группы ВТБ выдает каждый пятый кредит в России
17:02, 05.03.20184
Минниханов заявил, что в модернизации общественных пространств есть заслуга активистов ОНФ
16:38, 05.03.20185
В казанском сквере умер турист из Израиля
16:17, 05.03.201825
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки

В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки
16+
Фото: кадр видео/Ольга Плешкова
Пользователи соцсетей строят планы, как наказать плохого сына, а соседи защищают молодого человека от травли

На этой неделе в соцсетях начало распространяться видео о мужчине, который живет в одном из казанский подъездов в деревянном ящике для картошки. Мужчина, опубликовавший ролик, описал его так: сын выгнал отца из дома, для того, чтобы жить со своей девушкой.

 

Публикация от Москва (@ruslan203)

Мар 5, 2018 в 3:40 PST

«Ему надо лицо разбить»

Интернет-аудитория взорвалась. Пользователи возмущались бесчестным поступком, сыпали оскорблениями и угрозами разобраться с сыном. В комментариях развернулась дискуссия, как лучше проучить «сынка». Ситуация усугублялась тем, что в комментариях люди скидывали точный адрес, где произошла эта семейная драма.

- У меня сердце разрывается, - написала Айгуль Шарипова. - Это каким надо быть, чтобы родного человека выгнать из своего же дома. А девушка этого парня тоже стерва та еще! Живет в квартирке припеваюче со своим козлом и в ус не дует. А то что старик бомжует е даже не волнует!

- Этому сыночку лицо разбить, ну как можно выгнать родного человека? Ведь отец тебя воспитал, поддерживал, вырастил, а вырос в итоге кто? - возмущался Айдар Айдаров.

Давит на жалость?

В ставшем за один вечер знаменитым подъезде на Абжалилова побывал корреспондент ProKazan.ru. К сожалению, виновника скандала мы не застали: деревянный ящик с надписью «Смерть» был наглухо закрыт на замок. Дверь в квартиру тоже никто не открыл.

Соседка семьи Светлана рассказала о непарадной стороне конфликта. По ее словам, Нариман (так зовут мужчину, живущего в ящике - прим. ред.) сознательно ведет такой образ жизни уже на протяжении 3-4 лет. Его действительно выставили из дома, однако по веской причине.

- Человек, когда жил со своей семьей, выгнал свою дочь и жену из дома. После того, как она сняла квартиру, он пришел к ним, избил ее битой, она три месяца пролежала в больнице! Постоянно тут гуляли, пили, неадекватные люди с ножами ходили, я даже боялась детей в коридор выпустить. Понимаете, сын просто заступился за мать! Какой сын потерпит, чтобы мать избили? Он ему сказал: «Отец, давай, ищи работу, снимай квартиру», ведь мужчина этот не старый, не инвалид. То, что его несчастным сделали - это неправильно, когда он выгонял женщину с ребенком на улицу, она же в ящике не стала жить, на жалость давить!

Ее муж Саид не столь категоричен в поступке соседа. Он вспоминает его как хорошего коллегу: говорит, что 8 лет назад они оба работали в милиции.

- Он сам выписался из квартиры, - добавляет Саид Аббасов. - Он работал, даже золото дарил. Но они это, видимо, не уважают. С женой он развелся, после этого здесь кого только не было. Когда сын его выставил, начал жить здесь, часто ходил в туалет под себя, утром вылазил вонючий. А был нормальный мужик, в милиции работал, спортсмен, качался много, на сабантуях всегда победу одерживал. Просто испортился.

После того, как поднялся скандал, сын уехал вместе с отцом за город - оставаться здесь ему стало небезопасно. В полиции нам прокомментировали, что за 3 года пребывания мужчины в подъезде никто из соседей не обратился к участковому.

- Заявления по данному адресу нам не поступалао, поэтому говорить о том, что он вообще там был, мы не можем, - прокомментировала руководитель пресс-службы УВД Казани Мария Киямутдинова. - Года два назад был подобный случай на Проспекте Победы, там в подъезде поселилась женщина. Но соседи сообщили, ее быстро забрали, пристроили в приют. А в этом случае к нам никто не обращался.

Ольга Плешкова, 07.03.2018, 11:19
Тэги: Скандалы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин07 марта 2018, 11:24
Каким человеком надо быть , что бы родного отца выгнать из дома ? А таким - каким отец его воспитал .
8
8
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Каким человеком надо быть , что бы родного отца выгнать из дома ? А таким - каким отец его воспитал .
Развернуть
Сейчас такие дети ничего удивительного за квартиру никого не пожалеют.
10
3
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 11:34
Россиян испортил квартирный вопрос.
2
6
Согласны с автором?
Герцог07 марта 2018, 11:43
наверное дышать нечем
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 11:49
На лице отпечатков трудовой деятельности нет
1
4
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 11:59
Вот такая жизнь скоро светит всем жильцам ветхих домов, которых Миниханов выгонит и даст по 11000 рублей за кв.метр, ничего купить не смогут, деньги уйдут быстро, а потом будут жить в подъездах и подвалах.Особенно больные старики и бабушки.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:01
Папаша сам видать мразью был B-| Ответка прилетела.
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:03
Как в Чиполлино-домик картошки!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:27
На фото мужчина так похож на Айрата Минтимеровича (Ш) похож. Грешным делом не то подумал.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Папаша сам видать мразью был B-| Ответка прилетела.
Развернуть
Если бы ответка ко всем мразям так быстро прилетала.... И потом мог бы сын хотя бы комнату в общаге ему снимать. Пусть не от любви и уважения, а хотя бы потому что просто САМ ЧЕЛОВЕК.
1
5
Согласны с автором?
Дед07 марта 2018, 12:42
Поверте мне, тут виноват сам отец и его воспитание и мнимательность к сыну в детстве, вот он и получил ответу, я сам воспитал 5 сыновей и двух дочек из моих детей один живёт в Казани а остальные разьехались по заграницам в 90-е годы, каждый месяц мне высылают на сберкарточку деньги и поздравляют на все праздники, есть такая поговорка: что посеешь то и пожнешь, вот он посеял ненависть и злобу то и получил. Конечно сын чуть-чуть неправ, но и сына тоже понять нужно, и не нужно судить кто прав а кто виноват, нужно самим воспитывать детей так как положено в доброте и нет эгоизме,. Ваш читатель Дед.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин07 марта 2018, 12:57
Психиатры могут сказать про отца-,, наш клиент,,
0
0
Согласны с автором?
Роза07 марта 2018, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
Поверте мне, тут виноват сам отец и его воспитание и мнимательность к сыну в детстве, вот он и получил ответу, я сам воспитал 5 сыновей и двух дочек из моих детей один живёт в Казани а остальные разьехались по заграницам в 90-е годы, каждый месяц мне высылают на сберкарточку деньги и поздравляют на все праздники, есть такая поговорка: что посеешь то и пожнешь, вот он посеял ненависть и злобу то и получил. Конечно сын чуть-чуть неправ, но и сына тоже понять нужно, и не нужно судить кто прав а кто виноват, нужно самим воспитывать детей так как положено в доброте и нет эгоизме,. Ваш читатель Дед.
Развернуть
Спасибо, что написали это. Как будто понимание встретила неожиданно в строчках постороннего человека. Тоже жила в вечном конфликте с отцом, пока была маленькая и зависела от него. Потом подросла и уже сил просто не было терпеть его выходки. А как тяжело вспоминать как ругалась с ним. Как бы хотелось чтобы все было по другому. Правильно говорят, родителей не выбирают. Но зато родители сами выбирают растить им своих детей или нет, принимать участие в их жизни или нет, обеспечивать своих же детей или нет. Вот что тяжело. Ведь не все из них выбирают быть нормальными родителями. Кто-то просто не готов к этому. А кто-то попросту забывает о том, что у него есть дети.
0
1
Согласны с автором?
Сын колхозников07 марта 2018, 13:02
"Из человека можно сделать мента, а из мента человека- никогда" - говорил мой старшина роты прапорщик Скакун в 1970 году...
1
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 32
Голосовать
Голосов: 30
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru