В Казани выгнанный сыном из дома мужчина три года прожил в ящике для картошки

Пользователи соцсетей строят планы, как наказать плохого сына, а соседи защищают молодого человека от травли

На этой неделе в соцсетях начало распространяться видео о мужчине, который живет в одном из казанский подъездов в деревянном ящике для картошки. Мужчина, опубликовавший ролик, описал его так: сын выгнал отца из дома, для того, чтобы жить со своей девушкой.

Публикация от Москва (@ruslan203) Мар 5, 2018 в 3:40 PST

«Ему надо лицо разбить»

Интернет-аудитория взорвалась. Пользователи возмущались бесчестным поступком, сыпали оскорблениями и угрозами разобраться с сыном. В комментариях развернулась дискуссия, как лучше проучить «сынка». Ситуация усугублялась тем, что в комментариях люди скидывали точный адрес, где произошла эта семейная драма.

- У меня сердце разрывается, - написала Айгуль Шарипова. - Это каким надо быть, чтобы родного человека выгнать из своего же дома. А девушка этого парня тоже стерва та еще! Живет в квартирке припеваюче со своим козлом и в ус не дует. А то что старик бомжует е даже не волнует!

- Этому сыночку лицо разбить, ну как можно выгнать родного человека? Ведь отец тебя воспитал, поддерживал, вырастил, а вырос в итоге кто? - возмущался Айдар Айдаров.

Давит на жалость?

В ставшем за один вечер знаменитым подъезде на Абжалилова побывал корреспондент ProKazan.ru. К сожалению, виновника скандала мы не застали: деревянный ящик с надписью «Смерть» был наглухо закрыт на замок. Дверь в квартиру тоже никто не открыл.

Соседка семьи Светлана рассказала о непарадной стороне конфликта. По ее словам, Нариман (так зовут мужчину, живущего в ящике - прим. ред.) сознательно ведет такой образ жизни уже на протяжении 3-4 лет. Его действительно выставили из дома, однако по веской причине.

- Человек, когда жил со своей семьей, выгнал свою дочь и жену из дома. После того, как она сняла квартиру, он пришел к ним, избил ее битой, она три месяца пролежала в больнице! Постоянно тут гуляли, пили, неадекватные люди с ножами ходили, я даже боялась детей в коридор выпустить. Понимаете, сын просто заступился за мать! Какой сын потерпит, чтобы мать избили? Он ему сказал: «Отец, давай, ищи работу, снимай квартиру», ведь мужчина этот не старый, не инвалид. То, что его несчастным сделали - это неправильно, когда он выгонял женщину с ребенком на улицу, она же в ящике не стала жить, на жалость давить!

Ее муж Саид не столь категоричен в поступке соседа. Он вспоминает его как хорошего коллегу: говорит, что 8 лет назад они оба работали в милиции.

- Он сам выписался из квартиры, - добавляет Саид Аббасов. - Он работал, даже золото дарил. Но они это, видимо, не уважают. С женой он развелся, после этого здесь кого только не было. Когда сын его выставил, начал жить здесь, часто ходил в туалет под себя, утром вылазил вонючий. А был нормальный мужик, в милиции работал, спортсмен, качался много, на сабантуях всегда победу одерживал. Просто испортился.

После того, как поднялся скандал, сын уехал вместе с отцом за город - оставаться здесь ему стало небезопасно. В полиции нам прокомментировали, что за 3 года пребывания мужчины в подъезде никто из соседей не обратился к участковому.

- Заявления по данному адресу нам не поступалао, поэтому говорить о том, что он вообще там был, мы не можем, - прокомментировала руководитель пресс-службы УВД Казани Мария Киямутдинова. - Года два назад был подобный случай на Проспекте Победы, там в подъезде поселилась женщина. Но соседи сообщили, ее быстро забрали, пристроили в приют. А в этом случае к нам никто не обращался.