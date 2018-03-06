«АК БАРС» Банк снизил ставки по ипотеке

Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до 9,8% годовых. Данную ставку можно уменьшить на 0,3% по акции «Быстрый старт – выгодный финиш» и еще на 0,3% при условии покупки у дочерних компаний «АК БАРС» Банка. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет от 10%.

В банке продолжает действовать акция «Быстрый старт – выгодный финиш», по условиям которой при покупке готовой квартиры, дома/коттеджа с земельным участком, земельного участка в течение 45 дней после одобрения заявки на ипотеку предоставляется скидка 0,3% к утвержденной процентной ставке.

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых. Кроме того, клиенты банка смогут воспользоваться новым предложением – рефинансированием ипотеки с возможностью получения денежных средств на личные нужды под ставку 10,9% годовых на срок ипотечного кредитования.

Также «АК БАРС» Банк предоставляет возможность взять ипотеку на рынке коммерческой недвижимости сроком до 15 лет и процентной ставкой 14,5% годовых.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "АК БАРС" Банк