В России разрабатывают законопроект о страховании средств дольщиков в АСВ

Деньги граждан, участвующих в долевом строительстве, могут быть застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Об этом сказано в законопроекте, разрабатываемом Минфином РФ.

- Целью нового законопроекта является создание механизма страхования средств до 10 млн рублей, размещенных на счетах эскроу или спецсчетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, — приводят «Известия» слова представителей Минфина РФ.

Таким образом, деньги будут застрахованы на весь срок строительства. Сейчас эта норма отсутствует. В Минфине считают, что поправки могут быть приняты уже в июне 2018 года.

По мнению экспертов, нововведение повысит доверие граждан к сделкам долевого участия на первичном рынке недвижимости, что может привести к его росту до 10%.