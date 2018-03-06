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В Татарстане в прошлом году не выпустили за границу около 100 тысяч человек

В Татарстане в прошлом году не выпустили за границу около 100 тысяч человек
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Фото: Wikimedia.org

В Татарстане в прошлом году приставы не выпустили за границу около 100 тысяч должников, об этом сегодня на итоговом совещании ведомства сообщил исполняющий обязанности главного судебного пристава РТ Игорь Безуевский, передает "Татар информ".

По сравнению с 2016 годом число людей, которым запретили выезжать за пределы России, увеличилось на 10 тысяч человек. Помимо запрета на выезд должников также лишали водительских прав, благодаря этому с них удалось взыскать 3,2 миллиарда рублей.

Всего в 2017 году в консолидированный бюджет перечислено 4 млрд рублей, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане свыше 60 процентов должников по транспортному налогу - владельцы дорогих машин от 3 млн рублей. Должники по налогам сначала они получат предупреждения от ФНС, после чего материалы будут отправляться в суд, далее взысканием будут заниматься судебные приставы.

N. Vildanov, 06.03.2018, 15:35
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 16:01
Что за бред, 100 тысяч человек не выпустили. Получается почти каждый пятый. Написали бы уж, что оформили постановление на запрет выезда за границу. И не факт, что эти люди ломанулись за границу. Многим не то что на билеты, даже на квартплату не хватает. А вот Мингазова почему выпустили - вопрос.
Лучший комментарий
2
16
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Что за бред, 100 тысяч человек не выпустили. Получается почти каждый пятый. Написали бы уж, что оформили постановление на запрет выезда за границу. И не факт, что эти люди ломанулись за границу. Многим не то что на билеты, даже на квартплату не хватает. А вот Мингазова почему выпустили - вопрос.
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Коррупция!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
Что за бред, 100 тысяч человек не выпустили. Получается почти каждый пятый. Написали бы уж, что оформили постановление на запрет выезда за границу. И не факт, что эти люди ломанулись за границу. Многим не то что на билеты, даже на квартплату не хватает. А вот Мингазова почему выпустили - вопрос.
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Есть лазейка. Если есть ограничение на выезд, можно расчитать, когда границы будут открыты. Это делается так, отсчитывается ровно пол года, от даты постановления о запрете на выезд, покупается билет и ... Постановление на запрет действует ровно пол года, затем, оно автоматически аннулируется и у человека есть примерно 3-5 недель, чтобы выехать. Именно это время требуется приставам, для вынесения нового постановления. Конечно есть риск, ошибиться в расчетах. Для этого нужно тупо сходить с паспортом в канцелярию ФССП (только не к самому приставу, а именно в канцелярию) и узнать, есть ли запрет на выезд...
1
3
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Что за бред, 100 тысяч человек не выпустили. Получается почти каждый пятый. Написали бы уж, что оформили постановление на запрет выезда за границу. И не факт, что эти люди ломанулись за границу. Многим не то что на билеты, даже на квартплату не хватает. А вот Мингазова почему выпустили - вопрос.
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У тебя с мозгами не в порядке и с математикой ты не дружишь. Только троллишь глупую непроверенную инфо в инете...
В Татарстане население - 3 893 756 человек. 100 тыс - это каждый 39ый.
Тот факт что примерно каждый 40й, или (2,5 на сотню населения) является должником - как раз и соответствует истине. Но не каждый пятый (не 20 из 100)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
У тебя с мозгами не в порядке и с математикой ты не дружишь. Только троллишь глупую непроверенную инфо в инете...
В Татарстане население - 3 893 756 человек. 100 тыс - это каждый 39ый.
Тот факт что примерно каждый 40й, или (2,5 на сотню населения) является должником - как раз и соответствует истине. Но не каждый пятый (не 20 из 100)
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В заголовке написано "не выпустили", что соответствует тому, что человек хотел выехать, но его задержали в аэропорту. Корректнее нкжно писать заголовки, например,: "ограничили выезд". А что касаемо математики, так это автор комментария просто навскидку написал...
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
У тебя с мозгами не в порядке и с математикой ты не дружишь. Только троллишь глупую непроверенную инфо в инете...
В Татарстане население - 3 893 756 человек. 100 тыс - это каждый 39ый.
Тот факт что примерно каждый 40й, или (2,5 на сотню населения) является должником - как раз и соответствует истине. Но не каждый пятый (не 20 из 100)
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И еще добавлю, возможно автор комментария имел ввиду каждый пятый вылетавший за границу! Прежде чем критиковать, нужно уметь улавливать мысль...
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 18:35
Пох.й надо будет через Белоруссию уеду
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Пох.й надо будет через Белоруссию уеду
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Тоже вариант...
0
2
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Олег Куркунов06 марта 2018, 19:49
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
2
0
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Горожанин06 марта 2018, 22:17
100 тыс. Цифра какая-то заоблачная. У нас беднейшее население какие 100 тысяч.
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