В Татарстане в прошлом году не выпустили за границу около 100 тысяч человек

В Татарстане в прошлом году приставы не выпустили за границу около 100 тысяч должников, об этом сегодня на итоговом совещании ведомства сообщил исполняющий обязанности главного судебного пристава РТ Игорь Безуевский, передает "Татар информ".

По сравнению с 2016 годом число людей, которым запретили выезжать за пределы России, увеличилось на 10 тысяч человек. Помимо запрета на выезд должников также лишали водительских прав, благодаря этому с них удалось взыскать 3,2 миллиарда рублей.

Всего в 2017 году в консолидированный бюджет перечислено 4 млрд рублей, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане свыше 60 процентов должников по транспортному налогу - владельцы дорогих машин от 3 млн рублей. Должники по налогам сначала они получат предупреждения от ФНС, после чего материалы будут отправляться в суд, далее взысканием будут заниматься судебные приставы.