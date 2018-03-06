В Казани в праздничные дни парковки будут работать бесплатно

В Казани в праздничные дни с 8 по 11 марта муниципальные парковки будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что с февраля в Казани действуют 74 парковок на 2153 машиномест. Стоимость парковки варьируется от 30 до 70 рублей.

Справка



Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.