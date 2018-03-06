Путин отбивает мяч головой прямо в Кремле: президент России снялся в ролике к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин снялся в ролике, который посвящен 100 дням до старта чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Так, в ролике известные футболисты, такие как Диего Марадона, Уэйн Руни, Роналдо и многие другие, а также президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин жонглируют мячом под «Полет Шмеля».

Отметим, что 21-й чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. В матче открытия встретятся хозяева сборная России и сборная Саудовской Аравии. А финал состоится в Москве 15 июля.