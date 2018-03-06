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Путин отбивает мяч головой прямо в Кремле: президент России снялся в ролике к ЧМ-2018

Путин отбивает мяч головой прямо в Кремле: президент России снялся в ролике к ЧМ-2018
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Фото: скриншот видео

Президент России Владимир Путин снялся в ролике, который посвящен 100 дням до старта чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Так, в ролике известные футболисты, такие как Диего Марадона, Уэйн Руни, Роналдо и многие другие, а также президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин жонглируют мячом под «Полет Шмеля».

Отметим, что 21-й чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. В матче открытия встретятся хозяева сборная России и сборная Саудовской Аравии. А финал состоится в Москве 15 июля. 

Люция Кашапова, 06.03.2018, 13:49
Тэги: ЧМ по футболу 2018, Владимир Путин, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 13:50
Вот такая работа один отжимается на показ, другой отбивает мяч красота:-)
Лучший комментарий
1
36
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Горожанин06 марта 2018, 13:55
А че им делать чёрную икру ж- ой жрут , развлекаются .
1
18
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Горожанин06 марта 2018, 14:00
Пропади пропадом этот футбол с этими арабами .
0
15
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Горожанин06 марта 2018, 14:08
ндяяяяя, видос не доступен!
4
3
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Горожанин06 марта 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Пропади пропадом этот футбол с этими арабами .
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+1000, отдайте эти деньги, ЗП бестолковых футболистов - больным детям и инвалидам !!!!
0
21
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Горожанин06 марта 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Пропади пропадом этот футбол с этими арабами .
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Оденьте его в платье персидское
0
5
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Горожанин06 марта 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
Вот такая работа один отжимается на показ, другой отбивает мяч красота:-)
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А ты комменты строчишь, работяга :-D
11
2
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Горожанин06 марта 2018, 14:18
Когда пенсионерам пенсии поднимут? Голодец говорит, что с сегодняшним ценами пенсионеры должны получать не менее 20 тысяч.рублей. Только и могут, деньги в увеселительные мероприятия тратить. Показухой, на фоне низкооплачиваемого труда населения, хотят типа западу насолить?
0
17
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Горожанин06 марта 2018, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
А ты комменты строчишь, работяга :-D
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Для этого и создан сайт чтоб выражать свои мысли.
0
8
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Горожанин06 марта 2018, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Когда пенсионерам пенсии поднимут? Голодец говорит, что с сегодняшним ценами пенсионеры должны получать не менее 20 тысяч.рублей. Только и могут, деньги в увеселительные мероприятия тратить. Показухой, на фоне низкооплачиваемого труда населения, хотят типа западу насолить?
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Они никому не должны кроме своих карманов
6
1
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Горожанин06 марта 2018, 14:20
Нормально. Хочу турник повесить на работе. Мозг преет от цифр.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 14:24
В Кремле в футбол играет, у Путяни крыша совсем чтоль съехала, идиотизм полный!
3
13
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
В Кремле в футбол играет, у Путяни крыша совсем чтоль съехала, идиотизм полный!
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17 лет, это предел. Дальше... всему.
1
9
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Горожанин06 марта 2018, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
17 лет, это предел. Дальше... всему.
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он еще 100 лет будет потом сменит Медведев
2
2
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Горожанин06 марта 2018, 14:28
Один зомбирование народ.-''голосуй душой '', потом ''голосуй сердцем''. Сейчас, стерхи, амфоры, мячик в Кремле. :-D
0
5
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Горожанин06 марта 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
Когда пенсионерам пенсии поднимут? Голодец говорит, что с сегодняшним ценами пенсионеры должны получать не менее 20 тысяч.рублей. Только и могут, деньги в увеселительные мероприятия тратить. Показухой, на фоне низкооплачиваемого труда населения, хотят типа западу насолить?
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все деньги ушли на стадион в питере 60 млрд!!! ина мост в крым 200 ярдов
0
8
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Горожанин06 марта 2018, 14:31
Продал всю Россию арабам , китайцам и евреям .А русские голодранцы Родину защищают , которая им не принадлежит .Молодые девки под стариков ложатся , чтобы на ноги встать , детей не заводят , спиваются и наркоманят
2
15
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Горожанин06 марта 2018, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
В Кремле в футбол играет, у Путяни крыша совсем чтоль съехала, идиотизм полный!
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Надо же показать всем, что он не совсем старик, типа мачо.
2
8
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин06 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Каким арабам, еще марсианам скажи. Русские голодранцы? Это голос из Киеу, как всегда? Девки там ложатся, да, даже демонстрации были. Детей не заводят? Во всей G7 рано детей не заводят - плохо коррелирует с продажей арабам. А вообще советские фильмы посмотри, на 8е наверно покажут, "Москва слезам не верит", "Я самая привлекательная", если уж по деффкам пошел.
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Смотри сам свои патриотические фильмы , ни один сын чинуши в армии не отслужил
0
8
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Горожанин06 марта 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
все деньги ушли на стадион в питере 60 млрд!!! ина мост в крым 200 ярдов
Развернуть
Да еще есть и не на один мост и не один стадион. У пенсионеров деньги отняли. Медведев заморозил три триллиона с лишним накопительной части пенсии до 2020 года.
0
6
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Горожанин06 марта 2018, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Надо же показать всем, что он не совсем старик, типа мачо.
Развернуть
Мучача, мучача компания. :-D:-D
0
4
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Горожанин06 марта 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
он еще 100 лет будет потом сменит Медведев
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Господь с тобой! Мечтатель.окояный!
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Смотри сам свои патриотические фильмы , ни один сын чинуши в армии не отслужил
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Но не твои же ипанутые комменты смотреть. Что смотреть я сам решу. Я в отличие от тебя не прикован к койке психиотрической лечебницы, чтобы смотреть на жизнь сквозь призму кинескопа.
8
1
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Горожанин06 марта 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Господь с тобой! Мечтатель.окояный!
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У нас всегда они оба так что другие только в шоу бывают как сейчас:-)
0
1
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Горожанин06 марта 2018, 15:02
Отстояли они Казань ! Клубы , рестораны , Ривьеры , кинотеатры Я что пенсионер по ресторанам и Ривьерам ходить буду на 10 тыс руб?
0
6
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Горожанин06 марта 2018, 15:03
VIP телку закажи
4
0
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Дед06 марта 2018, 15:03
Лучше-бы страной занимался, а-то этот Медведев совсем отупел своими законами.
1
4
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Горожанин06 марта 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
17 лет, это предел. Дальше... всему.
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Шаймиев дольше пробыл.Щемпион
1
5
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Горожанин06 марта 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Шаймиев дольше пробыл.Щемпион
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Щипач.
0
5
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Горожанин06 марта 2018, 17:10
Жизнь удалась у ребят, не наши заботы у них - можно и мячик попинать на камеру.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Каким арабам, еще марсианам скажи. Русские голодранцы? Это голос из Киеу, как всегда? Девки там ложатся, да, даже демонстрации были. Детей не заводят? Во всей G7 рано детей не заводят - плохо коррелирует с продажей арабам. А вообще советские фильмы посмотри, на 8е наверно покажут, "Москва слезам не верит", "Я самая привлекательная", если уж по деффкам пошел.
Развернуть
ты дура кпри чем здесь украина ЗДЕСЬ ЖИТЬ плохо благодаря твоем упутину понял? а украина на снеинтресует а ты чмо!! сосешь у путина н уон любит сосать и
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Но не твои же ипанутые комменты смотреть. Что смотреть я сам решу. Я в отличие от тебя не прикован к койке психиотрической лечебницы, чтобы смотреть на жизнь сквозь призму кинескопа.
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Это ты дура ккинескопных теликов давнонет и мы вес смотрим н ажизнь своими глазами ивидим воруют втори видим дураки твои клоинические дураки понял?? ДУРАК ТЫ! бедный ты нищеброд привстрече удушил бы тебя щзапинал бы тебя...скотьина ты холоп! лижешь анусы минехановым иметшинам а мы таких убиваем просто убиваем!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
ты дура кпри чем здесь украина ЗДЕСЬ ЖИТЬ плохо благодаря твоем упутину понял? а украина на снеинтресует а ты чмо!! сосешь у путина н уон любит сосать и
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Ага, вышел на свет тля навозная. Твои майданутые иероглифы читать, чай не о сокровищах ацтеков.
2
1
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Горожанин06 марта 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
В Кремле в футбол играет, у Путяни крыша совсем чтоль съехала, идиотизм полный!
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В психиатрической больницв Путяни самое место!
0
6
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Олег Куркунов06 марта 2018, 19:49
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
4
0
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Горожанин06 марта 2018, 20:08
А что мяч не попинать. Супер- коммунизм в России построил..... правда только для себя и своей шоблы.
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
он еще 100 лет будет потом сменит Медведев
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тяпун тебе на язык!
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 21:32
В ответ на комментарий пользователя
тяпун тебе на язык!
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А выбирают все равно Путина и будут выбирать, потому что в России никогда не будет справедливости, так как ее и раньше не было, но не в таких масштабах как сейчас! Живя в этой стране понимаешь, что если нет денег и власти, считай что ты не жил, или живешь вечным рабом, а хочешь жить хорошо езжай в Европу где есть какой то смысл называться Человеком!
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 21:40
Вова сошел с ума. Какая досада
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4
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Горожанин06 марта 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
тяпун тебе на язык!
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100 лет я написал образно, а потом у нас с 2000 года правят два человека.И нет им замены. И кто работает у власти или около нее живут хорошо, а народ кормят обещаниями, и мы верим и идем к Светлому будущему, где все на словах прекрасно а на деле.....
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