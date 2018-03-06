«Вообще фигня какая-то»: опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" за несколько секунд до катастрофы, подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также – источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Об этом сообщает РБК.

Предварительно, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, "когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

"КВС" в расшифровке означает "командир воздушного судна", "ВП" — "второй пилот".

"КВС: Вверх, вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то.

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп... 390!

После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолет вниз.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ****** ("врать"), 200 скорость, **** ("продажная женщина")!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***** ("конец")."

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 32-летняя жительница Казани Екатерина Насырова. Все погибли.