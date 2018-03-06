«Вообще фигня какая-то»: опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" за несколько секунд до катастрофы, подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также – источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Об этом сообщает РБК.
Предварительно, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, "когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.
"КВС" в расшифровке означает "командир воздушного судна", "ВП" — "второй пилот".
"КВС: Вверх, вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то.
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп... 390!
После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолет вниз.
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ****** ("врать"), 200 скорость, **** ("продажная женщина")!
КВС: Высота! Высота! Высота!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Всё, ***** ("конец")."
Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 32-летняя жительница Казани Екатерина Насырова. Все погибли.