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«Вообще фигня какая-то»: опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

"Вообще фигня какая-то": опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения
16+
Фото: Межгосударственный авиационный комитет

Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" за несколько секунд до катастрофы, подлинность расшифровки подтвердил источник в Росавиации, а также – источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).  Об этом сообщает РБК.

Предварительно, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, "когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

"КВС" в расшифровке означает "командир воздушного судна", "ВП" — "второй пилот".

"КВС: Вверх, вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то.
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп... 390!

После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолет вниз.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ****** ("врать"), 200 скорость, **** ("продажная женщина")!
КВС: Высота! Высота! Высота!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Всё, ***** ("конец")."

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 32-летняя жительница Казани Екатерина Насырова. Все погибли.

N. Vildanov, 06.03.2018, 13:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 14:01
А почему несколько свидетелей на земле слышали хлопки во время полета за секунды до крушения?
17
11
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12806 марта 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
А почему несколько свидетелей на земле слышали хлопки во время полета за секунды до крушения?
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Потому что паранойики. Напомню, что А321 над Синаем упал из-за ВУ размером с банку газировки. Там ВВ 200-300 грамм, такой взрыв легко глушится турбовинтовым двигателем
5
15
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Горожанин06 марта 2018, 14:07
ВП - "продажная женщина"
7
12
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Владимир06 марта 2018, 14:19
Какой бардак. У водителей рейсовых автобусов нервы и квалификация повыше будут.
8
16
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Горожанин06 марта 2018, 14:25
Я трезвый боюсь летать.
2
17
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Gorozhanin06 марта 2018, 14:34
Последняя фраза команира характеризует состояние дел не только в авиации
Лучший комментарий
1
37
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12806 марта 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Я трезвый боюсь летать.
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Да ладно, в год в России от авиакатастроф погибает менее 1000 человек, а от автокатастроф - 10000. Лучше перед ездой для храбрости тяпнуть :-D
8
9
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Gorozhanin06 марта 2018, 14:36
И вообще честная 6...ть это не продажная женщина, она действует по зову сердца
3
7
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Горожанин06 марта 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Да ладно, в год в России от авиакатастроф погибает менее 1000 человек, а от автокатастроф - 10000. Лучше перед ездой для храбрости тяпнуть :-D
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Правильно! По статистике, шансов погибнуть по дороге в аэропорт, выше, чем попасть в авиакатастрофу...
3
7
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Горожанин06 марта 2018, 14:51
ВП вообще ох.евший! Как с командиром разговаривает?
2
21
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Горожанин06 марта 2018, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Какой бардак. У водителей рейсовых автобусов нервы и квалификация повыше будут.
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Второй пилот получил удостоверение на каких-то левых курсах,сейчас это заведение уже не работает.
0
12
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Горожанин06 марта 2018, 15:02
ВП: Да потому что, что хорош ****** ("врать"), 200 скорость, **** ("продажная женщина")!:-D:-D 2 дебила
10
4
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marex06 марта 2018, 15:21
примерно такое же взаимодействие было у ледчегоф в казанском боинге
1
7
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Горожанин06 марта 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
ВП вообще ох.евший! Как с командиром разговаривает?
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Да уже никак, собственнл
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
ВП вообще ох.евший! Как с командиром разговаривает?
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Я бы вопрос поставил по другому: это за КВС, который не контролирует ситуацию на борту вообще и поведение ВП в частности?
1
9
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Горожанин06 марта 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
примерно такое же взаимодействие было у ледчегоф в казанском боинге
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Последняя фраза командира Боинга была -''Ты, что творишь ... ( маленький.мальчик)''
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 16:52
такое ощущение что за штурвалом таксисты-бомбилы сидят, а не летчики. Полная беспомощность и непонимание при внештатной ситуации.
0
10
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Горожанин06 марта 2018, 16:56
это полный пипец, кто управляют у нас самолетами. Второй пилот- бывший проводник, который прошел КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ в какой то шарашкиной конторе.
1
16
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Алекс06 марта 2018, 18:41
Для тех кому непонятно что скрыто за звёздочками очень грамотно перевели ) предлогам так же в фильмах делать , вместо слова [***]
0
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Алекс06 марта 2018, 18:41
Это нормально когда матершинников сажают за руль )
2
0
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Горожанин06 марта 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
Это нормально когда матершинников сажают за руль )
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у лётчиков мата будет поболе, чем у таксистов и выпить они горазды, да еще и танцуют хорошо
0
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Олег Куркунов06 марта 2018, 19:49
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
8
0
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Горожанин06 марта 2018, 19:52
Дело было не в бобине! д....б сидел в кабине! Вот они результаты обучения за 18 лет путинской "стабильности"!
3
8
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Горожанин06 марта 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
А почему несколько свидетелей на земле слышали хлопки во время полета за секунды до крушения?
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Это рвался пердак командира судна!:-D
9
1
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Горожанин06 марта 2018, 20:31
А где гарантия , что опубликована подлинная запись переговоров ?
1
6
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Горожанин06 марта 2018, 21:32
В ответ на комментарий пользователя
это полный пипец, кто управляют у нас самолетами. Второй пилот- бывший проводник, который прошел КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ в какой то шарашкиной конторе.
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А все довольны и счастливы,когда полуголые придурки в гейских нарядах танцуют,а это будущие лётчики,которые будут нас возить.
0
4
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Горожанин06 марта 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
А где гарантия , что опубликована подлинная запись переговоров ?
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А где гарантия что подлинная будет подлинной?
2
1
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Горожанин06 марта 2018, 22:19
А что командир то тупил? Ну пусть второй пилот не разобрался, а он то что? не мог ему приказать? Типа: ну-ка брось штурвал, (продажная женщина)! да и поднять самолет. В крайнем случае дал бы ему в морду. Нет - сидел, упрашивал...
0
3
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Дмитрий06 марта 2018, 23:26
Валера, вверх давай. Да**** ты *** я вниз хочу.
Нормальный полет.
1
2
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Горожанин07 марта 2018, 00:35
В ответ на комментарий пользователя
ВП вообще ох.евший! Как с командиром разговаривает?
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Уже никак не разговаривает. B-|
0
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