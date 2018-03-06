Житель Татарстана потерял в «Татфондбанке» 2,8 млрд рублей

При этом данный клиент является физическим, а не юридическим лицом

В "Татфондбанке" один из жителей Татарстана потерял 2,8 млрд рублей, об этом рассказал глава Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов. При этом данный клиент является физическим, а не юридическим лицом.

- Естественно, фонд не планирует оказывать ему поддержку, то есть какую-то часть может выплатить, но не больше, чем остальным. Мы всегда очень жестко придерживаемся принципа – никаких точечных выплат, все должны быть в максимально равных условиях, - заявил Айрат Нурутдинов, передает Sntat.ru.

При этом в ближайшее время фонд выплатит деньги 10 процентам кредиторов, которые включены в третью очередь реестра требований кредиторов "Татфондбанка" и "ИнтехБанка". - То есть можно говорить о том, что как минимум каждый десятый фактически получит компенсацию, — отметил Айрат Нурутдинов.

При этом раньше в планах было закрыть 90 процентов реестра требований кредиторов, теперь – 80 процентов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - "Татфондбанка", "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

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