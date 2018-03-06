Роспотребнадзор РТ возбудил дело на владельца Чеховского рынка после проверки «Ревизорро»

Роспотребнадзор по РТ после проведения проверки и экспертизы возбудил административное дело в отношении владельца Чеховского рынка ООО «УК «Центр торговли» по факту нарушений санитарных норм на данном рынке. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил правозащитник Еркен Сарсенбаев.

- В ближайшее время дело будет передано в суд для привлечения данного виновного лица к ответственности и штрафу. Также нарушителю выдано представление об устранении выявленных нарушений, - сообщил Сарсенбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по РТ не будет проверять казанский Чеховский рынок, на котором побывала съемочная группа «Ревизорро».

- В информации команды «Ревизорро» отсутствует информация о конкретном месте расположения торговой точки (номер), ее фирменное наименование и юридический адрес (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в вышеуказанной торговой точке) <…>, - заявили тогда в ведомстве.

Выпуск программы вышел 14 февраля. В выпуске продавцы Чеховского рынка, увидев камеры, тут же разбежались, оставив свои рабочие места без присмотра. В ходе проверки ведущая Настасья Самбурская обнаружила, что мясо хранится на бетонном полу, витрины грязные, маркировок нет. «Не троньте меня, у меня давление, - сказала продавец. - Какие волосы, вы чего дурите. Я сейчас вызову скорую помощь». Другой продавец на вопрос, есть ли у нее медицинская книжка, ответила, что они колхозники. «Потому что мы колхозники, пенсионеры приходят и как крестьяне торгуют. Не наезжайте на нас», - заявила другой продавец.