Житель Казани пытался провезти поддельную «Виагру» из Китая

Три посылки с контрафактными таблетками для лечения импотенции из Китая были обнаружены на казанском таможенном посту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 1580 таблеток, промаркированных товарными знаками «Виагра» и «Сиалис», перемещались отдельно от инструкций в блистерах, флаконах и даже насыпь, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что описание товаров не позволяло таможенникам идентифицировать товар по надписи на посылке. В связи с чем он был отправлен обратно в Китай.