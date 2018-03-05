В Татарстане в «Народный контроль» пожаловались 150 тысяч раз

К примеру, только за последний год были отправлены 50 тысяч жалоб

Жители Татарстана за последние 6 лет отправили около 150 тысяч жалоб в "Народный контроль", об этом сообщили в пресс-службе Минсвязи РТ.

К примеру, только за последние год были отправлены 50 тысяч жалоб, что в 11 раз больше, чем в 2012 году. Чаще всего жители Татарстана жалуются на благоустройство территории, ремонт дорог и качество жилищно-коммунальных услуг.

В первое время работы системы положительно решалось около 30 процентов заявок, сейчас этот показатель составляет около 85 процентов.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что житель Казани 1200 раз пожаловался в "Народный контроль". Большинство жалоб касались безопасности дорожного движения.

Кстати



Государственная информационная система "Народный контроль" работает в Татарстане с 2012 года. Она предназначена для подачи уведомлений по самым разнообразным проблемам в республике.