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В Казани неадекватный пешеход переполз улицу: это попало на видео

В Казани неадекватный пешеход переполз улицу: это попало на видео
16+
Фото: скриншот видео

В Казани на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзной пешеход переполз дорогу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина по-пластунски переползает дорогу. Он несколько раз ложится на спину, чтобы передохнуть, а потом продолжает ползти дальше.

Не исключено, что молодой человек находился под действием психотропных препаратов. Отметим, что при этом никто из окружающих не торопится узнать, не требуется ли ему помощь. 

Элина Валеева, 06.03.2018, 11:27
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 11:34
А вот и Икрам
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Злобный Аноним06 марта 2018, 11:35
Тоже мне НОВОСТЬ :-D
БОМЖ на вокзале, переползающий дорогу ... по меньшей мере с лета прошлого года СМИ пишут! Если поискать, то и в Проказан должен найтись 8-|

http://youtube.com/watch?v=https://
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2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 11:40
Может.это инвалид и у него коляску украли?
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7
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Горожанин06 марта 2018, 11:41
Чего стесняться? Пиши сразу - НАРКОША. Будто невидаль какая. Железного занавеса нет - получите!
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Злобный Аноним06 марта 2018, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
Может.это инвалид и у него коляску украли?
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Ссылку не дам, гуглите "Ползающий Колян с казанского вокзала стал звездой Интернета ". Автор Юля Шамсутдинова.
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Горожанин06 марта 2018, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
А вот и Икрам
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Икрам, ползает задом наперёд.Как и пишет.
0
7
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Горожанин06 марта 2018, 11:45
вильданов ты ли это?
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2
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Дед06 марта 2018, 11:46
На разветку пополз за водкой, после 22 00 водку запретили продавать, вот он и пополз что-б мусора не задержали.:-D
0
3
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Дед06 марта 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Тоже мне НОВОСТЬ :-D
БОМЖ на вокзале, переползающий дорогу ... по меньшей мере с лета прошлого года СМИ пишут! Если поискать, то и в Проказан должен найтись 8-|

http://youtube.com/watch?v=https://youtu.be/fHjWw1G56A4
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Стакан ищет:-D
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 11:51
это зеленодольские геи подползают с тыла! В Казанский Кремль курс держал! :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 11:54
Да нет гайшники за неправильную парковку эвакуировали и он расстроился
0
1
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Горожанин06 марта 2018, 11:55
Это электорат Навального выражает протест против не допуска Алексея до выборов.
7
1
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Горожанин06 марта 2018, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Это электорат Навального выражает протест против не допуска Алексея до выборов.
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+11,5 р.
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0
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Горожанин06 марта 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Какие же вы тролли предсказуемые:-D На карту деньги перечислишь, или подъехать куда?:-D
1
0
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Ага06 марта 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
вильданов ты ли это?
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Так и есть. Получку получил, с редакции возвращается. В таком состоянии и пишет свои статьи. Там, где-то поблизости плешкова должна быть. Может, раньше проползла? На стройку, под забором.
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:12
Так будет с народом, в следующие 6 лет, если на выборах.победит.
0
2
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Дед06 марта 2018, 12:18
Весной коты код окнами орут а геи по дорогам ползают, наверно член об ледяной асфальт чешут:-D
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:19
Димас насосался пивас, и домой...
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3
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Герцог06 марта 2018, 12:21
Даешь флешмоб проказань - переползаем улицы в поддержку Путина
2
3
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Горожанин06 марта 2018, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Даешь флешмоб проказань - переползаем улицы в поддержку Путина
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Умнее в зacpaнный на$paльным мозг, ничего придти и не могло!
2
0
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Дед06 марта 2018, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Даешь флешмоб проказань - переползаем улицы в поддержку Путина
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А улицу перед флешмобом реагентом посыпать:-D
0
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
Какие же вы тролли предсказуемые:-D На карту деньги перечислишь, или подъехать куда?:-D
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У пригожина получишь
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Может.это инвалид и у него коляску украли?
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Обратите внимание, что у него все конечности двигаются в полном объеме. Укурился скорее всего. Ущерб своему здоровью он нанесет точно, если в ближайшие пол часа ему не помогут сердобольные прохожие...
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