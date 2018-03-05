В Казани неадекватный пешеход переполз улицу: это попало на видео

В Казани на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзной пешеход переполз дорогу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина по-пластунски переползает дорогу. Он несколько раз ложится на спину, чтобы передохнуть, а потом продолжает ползти дальше.

Не исключено, что молодой человек находился под действием психотропных препаратов. Отметим, что при этом никто из окружающих не торопится узнать, не требуется ли ему помощь.