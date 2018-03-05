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Власти Зеленодольска отказали в проведении гей-парада

Власти Зеленодольска отказали в проведении гей-парада
16+
Фото: Wikimedia.org

Власти Зеленодольска отказались разрешить проведение гей-парада, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Проведение акций  было запланировано помимо Зеленодольска еще в некоторых небольших городах соседних регионов, но они также отказали в разрешении. Акция должна была состояться в марте.

Запрет был обжалован в Верховном суде Татарстана, по словам активиста, "дела будут при необходимости доведены до Европейского Суда по правам человека".

Цели акций — легализация однополых браков в России, поддержка толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.

ProKazan.ru, 06.03.2018, 11:09
Тэги: Отношения, Зеленодольск
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Комментарии

Дед06 марта 2018, 11:17
Фу, мракобесы. В наше время им морды били этим педикам.
13
27
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Горожанин06 марта 2018, 11:20
Ты смотри, радужные третью столицу окружают! С тылу хотят зайти!
8
21
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Горожанин06 марта 2018, 11:23
Вот геюги. Долбились бы уж тихо-тихо в очко. Их не трогают и они молчат. Нет, хочется о себе заявить, похвастаться, что они геи, сторонников приобрести.
7
14
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Дмитрий06 марта 2018, 11:23
Лучше бы разрешили, для того , что бы собраться всем кто против и отп@здить их всех !!! Отп@здить так, что бы забыли о своей оринтации !!!
Лучший комментарий
8
26
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Дед06 марта 2018, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Ты смотри, радужные третью столицу окружают! С тылу хотят зайти!
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Они и родились с тыла:-D
0
7
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Ближайший Гей06 марта 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Вот геюги. Долбились бы уж тихо-тихо в очко. Их не трогают и они молчат. Нет, хочется о себе заявить, похвастаться, что они геи, сторонников приобрести.
Развернуть
ну, почему же только в очко? ;-)
1
1
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Горожанин06 марта 2018, 11:38
Эти, иностранные агенты похоже, походу решили начать долбить мозг, главам маленьких поселений.
1
8
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Горожанин06 марта 2018, 11:39
Геи, геи вокруг!
Будь им пусто!
Человек в исступленьи кричал!
1
0
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Горожанин06 марта 2018, 11:43
Верните статью 121 УК СССР и все проблемы сами решатся!
1
11
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Горожанин06 марта 2018, 11:44
Пускай проводят гей парад, а мы посмотрим на них, запомним их и встретим их в другой день в нелюдном месте. Век будут помнить про свой гей парад )))))
3
6
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Венера К06 марта 2018, 11:47
Как всегда, большинство считает себя правым. Проявление агрессии и нетерпимости - это есть мракобесие
11
9
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Горожанин06 марта 2018, 11:51
Правильно отказали, им некогда )))
3
0
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Руслан06 марта 2018, 11:54
Хочу одно полой любви!
2
6
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Горожанин06 марта 2018, 11:54
Татрыс актив
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда, большинство считает себя правым. Проявление агрессии и нетерпимости - это есть мракобесие
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Возмущает не принадлежность к геям, а их желание про рекламировать свою голубую позицию!
4
14
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Горожанин06 марта 2018, 11:59
что то путное сделали наконец администрация города
а всю идеологию однополых отношений под запрет надо
1
4
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Горожанин06 марта 2018, 12:05
А что, в зеленом разве столько пиdopacoв, что аж парад можно собрать?
1
10
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Горожанин06 марта 2018, 12:06
Лучше 90- тые поднять чем пид....сов , дубасить их братва
1
1
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Нечто06 марта 2018, 12:07
Пусть я и гей, но я категорически против всяких парадов. Вопервых это клоунада это раз, во вторых это агитация и пропаганда что справедливо карается законом, в третих действительно не стоит афишировать о себе. Человек должен сам решить и определится. И еще подчеркну, это не болезнь. Такие же обычные люди, геи монут и быть среди вашего окружения, есть конечно у которых на лбу написано, а есть и такие о которых и не скажешь. Так что вот
3
7
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Ага06 марта 2018, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Пускай проводят гей парад, а мы посмотрим на них, запомним их и встретим их в другой день в нелюдном месте. Век будут помнить про свой гей парад )))))
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Для чего ты хочешь встретиться с ними в интимной обстановке?
0
5
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Нечто06 марта 2018, 12:13
Среди лиц тв экрана в казани я знаю как минимум 4х публичных личностей которых вы видите по телеку каждый день они геи. И вполне адекватные люди. А по статистике кто больше орет публично на геев тот сам гей, а человек культурный, он пропустит эту тему и не отреагирует! Вы показываете свою нетерпимость к людям которые немного другие. Также нетерпимы люди с нестандартными данными, колекам. Складывается у многиих мнение, если человек не такой как я, то он не человек. Вы злые
4
5
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Горожанин06 марта 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда, большинство считает себя правым. Проявление агрессии и нетерпимости - это есть мракобесие
Развернуть
А право меньшинство?Педофилов тоже меньшинство... А однополые браки у нас запрещены.
1
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы разрешили, для того , что бы собраться всем кто против и отп@здить их всех !!! Отп@здить так, что бы забыли о своей оринтации !!!
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Полностью согласен мало того что природа его обидела с ориентацией,так оно ещё и на показ ее выставляет,ну вот нафига они нам,эт как колорадские жуки,плодятся быстро жрут много,а толку абсолютно никакого!!! Давить и давить ещё в зародыше все эти движения,пусть вон в Европе дробятся там 90 процентов таких!!!
2
2
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горожанин06 марта 2018, 12:18
А вы видели когда-нибудь парад кодек. Так зачем же они нужны? (Парады)
1
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
А что, в зеленом разве столько пиdopacoв, что аж парад можно собрать?
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Ааааахаха! Я под столом, братан!
0
2
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горожанин06 марта 2018, 12:18
Колек
1
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
А что, в зеленом разве столько пиdopacoв, что аж парад можно собрать?
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ага.. Рядами и колоннами пускать можно.. :-D
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
Среди лиц тв экрана в казани я знаю как минимум 4х публичных личностей которых вы видите по телеку каждый день они геи. И вполне адекватные люди. А по статистике кто больше орет публично на геев тот сам гей, а человек культурный, он пропустит эту тему и не отреагирует! Вы показываете свою нетерпимость к людям которые немного другие. Также нетерпимы люди с нестандартными данными, колекам. Складывается у многиих мнение, если человек не такой как я, то он не человек. Вы злые
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А что это за статистика? Это та,которую придумали сами пи..ры? А у нас медийные лица не кичаться своей принадлежностью и не выступают с экранов за однополые браки. Они спокойно дырявят друг друга и не орут на всех углах об этом. Почему?
2
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
Пусть я и гей, но я категорически против всяких парадов. Вопервых это клоунада это раз, во вторых это агитация и пропаганда что справедливо карается законом, в третих действительно не стоит афишировать о себе. Человек должен сам решить и определится. И еще подчеркну, это не болезнь. Такие же обычные люди, геи монут и быть среди вашего окружения, есть конечно у которых на лбу написано, а есть и такие о которых и не скажешь. Так что вот
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Ах ты 3,14дор! Дать бы тебе пендаля под сраку!
2
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
А что, в зеленом разве столько пиdopacoв, что аж парад можно собрать?
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И что, Зелённый Дол, совсем не Зелённый?
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Для чего ты хочешь встретиться с ними в интимной обстановке?
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Хочу запихнуть каждому по ботинку в задницу с разбега))))
2
1
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Герцог06 марта 2018, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Пусть я и гей, но я категорически против всяких парадов. Вопервых это клоунада это раз, во вторых это агитация и пропаганда что справедливо карается законом, в третих действительно не стоит афишировать о себе. Человек должен сам решить и определится. И еще подчеркну, это не болезнь. Такие же обычные люди, геи монут и быть среди вашего окружения, есть конечно у которых на лбу написано, а есть и такие о которых и не скажешь. Так что вот
Развернуть
Позвольте поинтересоваться, вы актив или пассив?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Среди лиц тв экрана в казани я знаю как минимум 4х публичных личностей которых вы видите по телеку каждый день они геи. И вполне адекватные люди. А по статистике кто больше орет публично на геев тот сам гей, а человек культурный, он пропустит эту тему и не отреагирует! Вы показываете свою нетерпимость к людям которые немного другие. Также нетерпимы люди с нестандартными данными, колекам. Складывается у многиих мнение, если человек не такой как я, то он не человек. Вы злые
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Пошёл ты на х...
1
1
Согласны с автором?
Дед06 марта 2018, 12:22
Теперь Зеленодольск будет считаться европа:-D
0
3
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Горожанин06 марта 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
А что, в зеленом разве столько пиdopacoв, что аж парад можно собрать?
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Щас, в красных пиджаках уже не ходят. В голубых больше.
1
1
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Горожанин06 марта 2018, 12:23
Надо было разрешить, а затем всю эту кучу педиков облить бензином и сжечь
2
1
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Горожанин06 марта 2018, 12:25
Гей парад не запретили его перенесли на 2 августа, эй активист лгбт придешь?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:30
Весна...Пи.....асы активизировались! И почему именно в Зеленодольске, никто не знает?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
И что, Зелённый Дол, совсем не Зелённый?
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Ну да, теперь будет Голубодольск...
1
4
Согласны с автором?
Нечто06 марта 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Позвольте поинтересоваться, вы актив или пассив?
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:-DУниверсал , познакомится хош?))))
1
1
Согласны с автором?
Дед06 марта 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Весна...Пи.....асы активизировались! И почему именно в Зеленодольске, никто не знает?
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Гей признали зеленодольск европой:-D
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
:-DУниверсал , познакомится хош?))))
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Фу мля. Ну что пидресня?
2
0
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Ибрагим Мингазович06 марта 2018, 12:38
Я считаю, что гомиков нужно изолировать от общества и вернуть в УПК статью за мужеложество.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
:-DУниверсал , познакомится хош?))))
Развернуть
Надо всемвсеям обрезание по самые яица сделать и очко зашить ))))
2
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Хочу запихнуть каждому по ботинку в задницу с разбега))))
Развернуть
Ну ты и педик.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и педик.
Развернуть
Сам ты педик. Засунуть ботинок это означает отвесить пендаля. А ты похоже любишь голубых и в рот у них брал.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
Хочу запихнуть каждому по ботинку в задницу с разбега))))
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Нормальным мужикам наплевать на эти парады.
А всякие скрытые гомики набегают в комментарии и пытаются доказать всем ИЗОВСЕХСИЛ, что они не геи.
:-)
0
1
Согласны с автором?
Алекс06 марта 2018, 12:52
Главный педкраст крысин Ваня
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:57
Можно узнать авторов провести данное мероприятие, ФИО и фото. Хочется увидеть обиженных.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Среди лиц тв экрана в казани я знаю как минимум 4х публичных личностей которых вы видите по телеку каждый день они геи. И вполне адекватные люди. А по статистике кто больше орет публично на геев тот сам гей, а человек культурный, он пропустит эту тему и не отреагирует! Вы показываете свою нетерпимость к людям которые немного другие. Также нетерпимы люди с нестандартными данными, колекам. Складывается у многиих мнение, если человек не такой как я, то он не человек. Вы злые
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неужто Мэтшин? 8-|%-8
1
1
Согласны с автором?
гей ближайший06 марта 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Гей парад не запретили его перенесли на 2 августа, эй активист лгбт придешь?
Развернуть
приеду, касатик, приеду! Ничаво мне твоё пьяное было в беретах не сделает! :-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
Я считаю, что гомиков нужно изолировать от общества и вернуть в УПК статью за мужеложество.
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в УПК? 8-|
0
0
Согласны с автором?
Куку06 марта 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Надо всемвсеям обрезание по самые яица сделать и очко зашить ))))
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Ага, а как бабу пихать в очко это норма? Наверняка думаешь в эти минуты о качке мужике с упругой задницей)))
0
0
Согласны с автором?
Антон06 марта 2018, 13:03
можно было бы 2 августа провести. В день ВДВ
0
0
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Лилия06 марта 2018, 13:04
Требую проведение парада лесбиянок!!!
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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 24
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Голосов: 23
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