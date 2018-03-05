Власти Зеленодольска отказали в проведении гей-парада

Власти Зеленодольска отказались разрешить проведение гей-парада, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Проведение акций было запланировано помимо Зеленодольска еще в некоторых небольших городах соседних регионов, но они также отказали в разрешении. Акция должна была состояться в марте.

Запрет был обжалован в Верховном суде Татарстана, по словам активиста, "дела будут при необходимости доведены до Европейского Суда по правам человека".

Цели акций — легализация однополых браков в России, поддержка толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.