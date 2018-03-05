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В Казани собираются построить крупнейший в городе концертный зал

В Казани собираются построить крупнейший в городе концертный зал
16+
Фото: kzn.ru
Сейчас рассматриваются несколько мест под строительство зала - площадки за дворцом единоборств "Ак Барс", между центром семьи "Казан" и "Ривьерой", у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой

В Казани собираются в скором времни построить концертный зал, который будет крупнейшим в городе, он будет вмещать около 3 тысяч человек. Сейчас идет поиск площадки под его строительство, об этом накануне рассказал мэр Казани Ильсур метшин на встрече со студентами КГАСУ.

- Мы не просто планируем, а сейчас выбираем площадку под строительство – с учетом требуемого количества мест, - ответил Метшин на вопрос одного из студентов.

По его словам, чтобы концерты были доступными по цене для жителей города, зал должен вмещать как минимум 2 тысяч человек, планируется, что новый концертный зал будет вмещать около 3 тысяч человек.

Сейчас рассматриваются несколько мест под строительство зала - площадки за дворцом единоборств "Ак Барс", между центром семьи "Казан" и "Ривьерой", у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой.

- Мы бы хотели, чтобы на этой площадке выступали и наши артисты – у нас сегодня много талантливых деятелей искусств, которые родились в Татарстане, а сегодня поют и представляют его на лучших площадках мира, - рассказал Метшин.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщил о том, что казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест.

СПРАВКА

 Залы, которые существуют в Казани

1. "Пирамида" - 1100 мест
2. "Уникс" - 1060 мест (большой зал) и 390 (малый)
3. "Баскет Холл" - 7000 мест
4. "Татнефть Арена" - 8485 мест
5. "Эрмитаж" - 2500 мест

N. Vildanov, 06.03.2018, 09:40
Тэги: Строительство, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин06 марта 2018, 09:52
Ой, мляяя, думаю чего для полного счастья не хватает? Концертного зала!
Лучший комментарий
2
23
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Горожанин06 марта 2018, 10:08
метшин епанулся, дорогинадоремонтировать канализацию детейлечить а неконцертный зал дял киркорывых ипрочих пгазмановых
3
16
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Горожанин06 марта 2018, 10:25
Хорошо сказал.
3
1
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Горожанин06 марта 2018, 10:25
Татарской эстраде маловато сборов с существующих залов видимо.
Аншлаг из 3000 мест из гастролирующих артистов если и соберет зал, то скорее всего известная звезда, как Стинг в своё время или 30 seconds to mars
1
6
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Горожанка06 марта 2018, 10:26
Уже есть залы, простаивают большую часть времени. Какая необходимость еще строить? Зачем? Полно других, более важных для города проблем. Пир во время чумы....
2
19
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Горожанин06 марта 2018, 10:26
Потом все это приватизируется,как в Сочи.
2
5
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герцог06 марта 2018, 10:34
Концертный зал он ныне полон и в светлых красках воцарён
Параментально среди залов он видно явный чемпион
И кто был прост ,ничем не выделялся-он в этом зале явно изменялся
Карикатурность черт порой казалось в зале лишь игрой
И капитан себе казался что чином выше он порой
С глубоким воодушивленьем, в мечтаньях шли они домой
3
0
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Горожанин06 марта 2018, 10:54
На мой взгляд, самая лучшая площадка для строительства крупнейшего концертного зала в Казани это безусловно территория Салават Купере. Тем более там проживает множество людей интеллигентных профессий, в том числе ипотечников, и для них посещение концертов и других культурных мероприятий явилось бы настоящей отдушиной, плюс не надо мотаться в Казань.
3
9
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Дизель06 марта 2018, 10:54
очередной распил бабла? налицо коррупционная составляющая.
1
7
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Горожанин06 марта 2018, 10:54
В Салават Купере однозначно вместо мусоросжигательного завода. Хотим парки, скверы культурно-развлекательные центры!!!
3
10
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Алекс06 марта 2018, 11:00
Очередной поселковый клуб , деньги моют чиновники
1
5
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Горожанин06 марта 2018, 11:15
Ёперный театр,а где Метшинский голливуд? Он же хотел это сделать в Казани?
1
3
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Горожанин06 марта 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
На мой взгляд, самая лучшая площадка для строительства крупнейшего концертного зала в Казани это безусловно территория Салават Купере. Тем более там проживает множество людей интеллигентных профессий, в том числе ипотечников, и для них посещение концертов и других культурных мероприятий явилось бы настоящей отдушиной, плюс не надо мотаться в Казань.
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Слушайте трели птиц.
1
5
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Горожанин06 марта 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Если Вы не хоите на концерты, то не надо засирать подобные новости. В Казани всё очень плохо с концертными площадками, это уже хоть какой-то уровень.
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андрюша шел бы ты на йух!!У КАЗАНИ МНОГОПРООБЛЕМ и концетрный зал дялпедерастов типа теюбя неперва японял яччмо? водопрровд на 99% изношен канализация на 99% изношена разбитые дворы не хватетполиклиник и детсадов аздесь НЕДОУМОК метшин хочет З АНАШИ ДЕНЬГИ СТРОИТЬ КОНЦЕРНЫЙ АЛ ДЛЯ кирокорывых газмановых и прочей шелупени ТЫ андрюша скотина ка китвой мэр!! ВЫ УРОДЫ!!
2
3
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Горожанин06 марта 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Если Вы не хоите на концерты, то не надо засирать подобные новости. В Казани всё очень плохо с концертными площадками, это уже хоть какой-то уровень.
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метшин епанулся, дорогинадоремонтировать канализацию детейлечить а не концертный зал для киркорывых и прочих газмановых
2
1
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Горожанин06 марта 2018, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Уже есть залы, простаивают большую часть времени. Какая необходимость еще строить? Зачем? Полно других, более важных для города проблем. Пир во время чумы....
Развернуть
Пральна! Денег им некуда девать? Пусть поднимут пенсии пенсионерам, изверги!
3
4
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Горожанин06 марта 2018, 11:45
Творческая интеллигенция района Жилплощадка давно мечтает об концертном зале! Тем более на улице Химиков на которой проживают много творческих людей есть место огромный пустырь рядом с автобазой!
0
7
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Горожанин06 марта 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
метшин епанулся, дорогинадоремонтировать канализацию детейлечить а неконцертный зал дял киркорывых ипрочих пгазмановых
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если вы не заметили, то дороги делают каждый год. В прошлом году много работы было, в этом году уже огласили список дорог, улиц и дворов, которые будут ремонтировать. В том числе до всторостепенных дорог добрались. Вы выпали из потока новостей или как? Или просто одно да потому что пишите под каждой новостью?:-D Уже в начале года детскую поликлинику полностью сдали отремонтированную. И дальше по программе капремонта ремонтируют остальные поликлиники в городе.
2
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Творческая интеллигенция района Жилплощадка давно мечтает об концертном зале! Тем более на улице Химиков на которой проживают много творческих людей есть место огромный пустырь рядом с автобазой!
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Мегаполис, поэтому давно нужно современный концертный зал построить. В городе уже много какой инфраструктуры построили, но в основном спортивная. А про культуру нельзя забывать. Строят садики, школы новые, дороги, а теперь пора и концертный зал. К нам будут приезжать мировые звезды в концертами. Звук будет хороший и много места для зрителей.
3
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Если Вы не хоите на концерты, то не надо засирать подобные новости. В Казани всё очень плохо с концертными площадками, это уже хоть какой-то уровень.
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думаю, что местные комментаторы не интересуются культурой и концертами, поэтому будут лепетать про дороги и бла бла бла
4
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
Если Вы не хоите на концерты, то не надо засирать подобные новости. В Казани всё очень плохо с концертными площадками, это уже хоть какой-то уровень.
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Зато люди не равнодушны :-D. Правда, неравнодушие мешает сконцентрировать внимание на чем-то прикладном и конкретном. Оно рассеивается на всякую ерунду. Это можно приравнять к заболеванию - отсутствие концентрации и рассеянность.
1
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Творческая интеллигенция района Жилплощадка давно мечтает об концертном зале! Тем более на улице Химиков на которой проживают много творческих людей есть место огромный пустырь рядом с автобазой!
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Хватит вам и бассейна. Воду сольёте, вот вам и зал камерный. :-D
1
1
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Горожанин06 марта 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
думаю, что местные комментаторы не интересуются культурой и концертами, поэтому будут лепетать про дороги и бла бла бла
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Зря вы так. Существующих.концертных.,оперных и театральных заведений предостаточно. К вашему сведению.,Казань не такой уж и большой город. Поэтому, с концертным залом перебор. У нас кстати гостиниц тьма и они все пустуют. Просто у начальства возникают потуги в нехватке типа мест для ночлега, в период проведения увеселительных мероприятий. Это как раньше свадьбы или юбилеи когда проводили дома, не хватало стульев. И ходили по соседям в поисках стульев или выходили из положения досками. А по окончании, обратно относили по соседям иногда забыв и путая у кого брали эти табуретки. Так и здесь. С концертным заведением.
2
2
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Андрей06 марта 2018, 12:42
Если на то пошло, то у нас в городе ситуация одна из лучших по стране. Вы бывали в Кирове? Перми? Ижевске? Екатиренбурге? Я могу перечислять бесконечно, т.к. дороги у нас стабильно делают каждый год, и они считаются одними из лучших. Канализация у нас нифига не старая, её тоже перекладывают последние лет 5, а то, что потопы случаются, якобы из-за неё, так это по всей стране так. Я не беру в расчёт СПб и Мск, так как там и уровень жизни выше. Но у нас в городе всё более чем хорошо. Школы новые хотели? Больницы? Дороги? Капремонт? Парки? Всё это есть.
2
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Горожанин06 марта 2018, 12:50
В Казани реально даже нормальной зарубежной группе выступить негде. Вот, к примеру, приезжают Продиджи, и им приходиться выступать в Баскет-холле с паршивой акустикой.
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Горожанин06 марта 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Если на то пошло, то у нас в городе ситуация одна из лучших по стране. Вы бывали в Кирове? Перми? Ижевске? Екатиренбурге? Я могу перечислять бесконечно, т.к. дороги у нас стабильно делают каждый год, и они считаются одними из лучших. Канализация у нас нифига не старая, её тоже перекладывают последние лет 5, а то, что потопы случаются, якобы из-за неё, так это по всей стране так. Я не беру в расчёт СПб и Мск, так как там и уровень жизни выше. Но у нас в городе всё более чем хорошо. Школы новые хотели? Больницы? Дороги? Капремонт? Парки? Всё это есть.
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Ты врешь андрей канализация очень старая и никтоЕЁ неперекладывает ЧО ТЫ ВРЕШЬ 99%износа!! а тыперкладывают ТЫ офиге5л чинуша???житьнадоело?
КИров ЛУЧШЕ ЧЕМ казаньПЕРМЬ намноголучше чем казань!Ижевск лучше чем казань ты ври д ане заковаривайся...везде ЦЕНЫНИЖЕ заработки выше и безработица меньшеПОНЯЛ УРОД???


БОЛЬНИЦ НЕТ!! ПАРКОВ НЕТ!! НЕВРИ УРОД!!!школ не хватаетит ВАШ КОНЦЕРНТЫЙ ЗАЛ воровство А ТЫ ВОР!!! и дура;к дурак И СЫН ДРЫ И ДУРАКА!!! ПОНЯЛ ЧМО??КАЗАНЬ ЗАСРАНА ДОЛАПРЕДЕЛА А ЭТИ УРОДЫ КОНЦЕРНТЫ ЙЗАЛ ДЛЯ ГАЗМАНОВЫХ вы сволочи нашимиденьгамираспоряжжеетесь учтитье!!!!! это наши деньгинародные и андрей неври!ё! скотина! ТЫ ПУКТАЕШЬ ЛИВНЕСКУ КОТРЫЙ нет В КАЗАНИпофакту И ПРОСТОКАНАЛИЗАЦИЮ ну ты дебил урод!!! вон!! КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ дебилизм казанкихвластей нет больниц не хватает детсадов школ А ЭТИ ОЛГОФРЕНЫ этонаши деньги меьтшинвенрони деньгинародные!!!! КОНЦЕРННЫЙ ЗАЛ ненужен КАЗАНЬ СТОЛИЦА ДУРАКОВ!ЕЙ БОГУ
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