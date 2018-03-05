В Казани собираются построить крупнейший в городе концертный зал

Сейчас рассматриваются несколько мест под строительство зала - площадки за дворцом единоборств "Ак Барс", между центром семьи "Казан" и "Ривьерой", у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой

В Казани собираются в скором времни построить концертный зал, который будет крупнейшим в городе, он будет вмещать около 3 тысяч человек. Сейчас идет поиск площадки под его строительство, об этом накануне рассказал мэр Казани Ильсур метшин на встрече со студентами КГАСУ.

- Мы не просто планируем, а сейчас выбираем площадку под строительство – с учетом требуемого количества мест, - ответил Метшин на вопрос одного из студентов.

По его словам, чтобы концерты были доступными по цене для жителей города, зал должен вмещать как минимум 2 тысяч человек, планируется, что новый концертный зал будет вмещать около 3 тысяч человек.

Сейчас рассматриваются несколько мест под строительство зала - площадки за дворцом единоборств "Ак Барс", между центром семьи "Казан" и "Ривьерой", у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой.

- Мы бы хотели, чтобы на этой площадке выступали и наши артисты – у нас сегодня много талантливых деятелей искусств, которые родились в Татарстане, а сегодня поют и представляют его на лучших площадках мира, - рассказал Метшин.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщил о том, что казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест.

СПРАВКА



​ Залы, которые существуют в Казани



1. "Пирамида" - 1100 мест

2. "Уникс" - 1060 мест (большой зал) и 390 (малый)

3. "Баскет Холл" - 7000 мест

4. "Татнефть Арена" - 8485 мест

5. "Эрмитаж" - 2500 мест