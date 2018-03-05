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В России в кинотеатры собираются пускать по паспортам

В России в кинотеатры собираются пускать по паспортам
16+
Фото: Wikimedia.org

В российские кинотеатры собираются пускать по паспортам, кассиры или контролеры-билетеры получат возможность спрашивать паспорт у зрителей, которые планируют попасть на спектакль, фильм или иное мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних. Об этом сообщают "Известия".

Согласно информации издания, соответствующие поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", разработанные Минкультом РФ, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Документом также вводится запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с пометкой "18+" перед началом детских сеансов.

Минкульт также предложил смягчить требования касательно расположения пунктов распространения запрещенной для несовершеннолетних информации: помимо прочих, речь идёт и о театрах и кинотеатрах, показывающих фильмы и спектакли с маркировкой "18+".

N. Vildanov, 06.03.2018, 08:58
Тэги: Хорошие новости
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Комментарии

Русский обыватель06 марта 2018, 09:12
Это еще фигня. Как-то был в Уфе - так там на вокзале в туалет пускали только по паспортам.
Туалеты на вокзалах платные, бесплатно пускают только тех у кого есть билеты, и вот проверяли паспорта и смотрели чтобы паспортные данные на паспорте совпадали с теми которые в билете, и внимательно вглядывались в лицо - тот ли человек идет который на паспорте или нет. Чтобы кто-нибудь на сходил в туалет по чужому билету.

Тогда как в демократических странах, например в США никаких внутренних паспортов вообще нет. От слова совсем. И прописки тоже нет. И ничего ужасного от этого не происходит - живут люди без паспортов и прописки, и - главное - намного лучше нашего живут.

Из чего следует что все лица занимающиеся выдачей паспортов, заменой паспортов, пропиской, регистрацией по месту временного пребывания, проверкой паспортов,проверкой регистрации и проч. и проч. и проч. - есть настоящие паразиты в полном, 100-процентном смысле этого слова.
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22
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Дед06 марта 2018, 09:18
И ещё нужно спрпвку взять с анализом мочи крови и кала:-D
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12806 марта 2018, 09:35
В тех же пресловутых США вход в кинотеатр уже несколько десятков лет по водительскому удостоверению
1
10
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да ну06 марта 2018, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
Это еще фигня. Как-то был в Уфе - так там на вокзале в туалет пускали только по паспортам.
Туалеты на вокзалах платные, бесплатно пускают только тех у кого есть билеты, и вот проверяли паспорта и смотрели чтобы паспортные данные на паспорте совпадали с теми которые в билете, и внимательно вглядывались в лицо - тот ли человек идет который на паспорте или нет. Чтобы кто-нибудь на сходил в туалет по чужому билету.

Тогда как в демократических странах, например в США никаких внутренних паспортов вообще нет. От слова совсем. И прописки тоже нет. И ничего ужасного от этого не происходит - живут люди без паспортов и прописки, и - главное - намного лучше нашего живут.

Из чего следует что все лица занимающиеся выдачей паспортов, заменой паспортов, пропиской, регистрацией по месту временного пребывания, проверкой паспортов,проверкой регистрации и проч. и проч. и проч. - есть настоящие паразиты в полном, 100-процентном смысле этого слова.
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я в Воткинске по билету на вокзальный туалет ходил, как транзитный пассажир
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Горожанин06 марта 2018, 09:43
Че, ёпнулись совсем??8-|
3
6
Согласны с автором?
Злобный Аноним06 марта 2018, 09:52
Таааак ... а меня посадят рядом с девушкой, которая не является моей женой? Типа, чиновники ЗНАЮТ, что с девушками в кинотеатрах делают, разврат и блуд, поэтому либо ей либо мне билет не продадут 8-|;-)>-(
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3
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Горожанин06 марта 2018, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
Это еще фигня. Как-то был в Уфе - так там на вокзале в туалет пускали только по паспортам.
Туалеты на вокзалах платные, бесплатно пускают только тех у кого есть билеты, и вот проверяли паспорта и смотрели чтобы паспортные данные на паспорте совпадали с теми которые в билете, и внимательно вглядывались в лицо - тот ли человек идет который на паспорте или нет. Чтобы кто-нибудь на сходил в туалет по чужому билету.

Тогда как в демократических странах, например в США никаких внутренних паспортов вообще нет. От слова совсем. И прописки тоже нет. И ничего ужасного от этого не происходит - живут люди без паспортов и прописки, и - главное - намного лучше нашего живут.

Из чего следует что все лица занимающиеся выдачей паспортов, заменой паспортов, пропиской, регистрацией по месту временного пребывания, проверкой паспортов,проверкой регистрации и проч. и проч. и проч. - есть настоящие паразиты в полном, 100-процентном смысле этого слова.
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Спасибо Вам. Всегда пишете интересные и полезные комментарии, очень приятно читать.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 10:35
и так мало народу в кино ходят !цены на попкорн дикие!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 10:36
На порносайтах у несовершеннолетних не спрашивают паспорта,так как их нет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 10:37
Давно пора. Помню на фильм "Оно" родители притащили своих детей на этом фильм. Дети орали и кричали весь фильм. Мою жалобу сотрудники кинотеатра оставили без реакции.
2
0
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12806 марта 2018, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
и так мало народу в кино ходят !цены на попкорн дикие!
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В кинотеатры ходят пожрать?
0
1
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12806 марта 2018, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора. Помню на фильм "Оно" родители притащили своих детей на этом фильм. Дети орали и кричали весь фильм. Мою жалобу сотрудники кинотеатра оставили без реакции.
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Рано радуетесь, с родителями можно будет
0
0
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Горожанин06 марта 2018, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Это еще фигня. Как-то был в Уфе - так там на вокзале в туалет пускали только по паспортам.
Туалеты на вокзалах платные, бесплатно пускают только тех у кого есть билеты, и вот проверяли паспорта и смотрели чтобы паспортные данные на паспорте совпадали с теми которые в билете, и внимательно вглядывались в лицо - тот ли человек идет который на паспорте или нет. Чтобы кто-нибудь на сходил в туалет по чужому билету.

Тогда как в демократических странах, например в США никаких внутренних паспортов вообще нет. От слова совсем. И прописки тоже нет. И ничего ужасного от этого не происходит - живут люди без паспортов и прописки, и - главное - намного лучше нашего живут.

Из чего следует что все лица занимающиеся выдачей паспортов, заменой паспортов, пропиской, регистрацией по месту временного пребывания, проверкой паспортов,проверкой регистрации и проч. и проч. и проч. - есть настоящие паразиты в полном, 100-процентном смысле этого слова.
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всю ФМС - за борт, вы предлагаете? ;-)
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
и так мало народу в кино ходят !цены на попкорн дикие!
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А ты жрать ходишь, чтоли?
0
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Горожанин06 марта 2018, 12:49
Надо еще в Макдоналдс по паспорту только пускать. +18. А то детей водят туда и с раннего возраста их фастфудом травят. А потом удивляются, почему ожирением потом дети страдают.
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Горожанин06 марта 2018, 12:50
И турникеты во дворах
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