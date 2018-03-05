В Казани из-за загрязнения воздуха закрыли автосалон

В Ново-Савиновском районе Казани суд временно закрыл автосалон "Ателье БМВ" из-за загрязнения атмосферы, об этом накануне сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

В ходе проверки выяснилось, что при использовании сушильно-покрасочной камеры автосервис выбрасывал загрязняющие вещества в атмосферу. При этом у него не было специального разрешения.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения".

- Решением суда деятельность казанского автосервиса "Ателье БМВ" приостановлена до устранения нарушений, - отметили в Минэкологии.